Головна Думки вголос Олексій Давиденко
search button user button menu button
Олексій Давиденко Політик

Ні, пане Трамп! Путіна зупинила не багнюка

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Битва під Саратогою 7 жовтня 1777 року. Бій вважається у американській історіографії переломним моментом всієї війни
зображення: United States Architect of the Capitol

Якби тільки погодні умови зупиняли ворога, то всі імперії жили б вічно

Пане Трамп! Якби не дощ в жовтні 1777 року, британці вже за два дні святкували б перемогу у Філадельфії, і ніякої Америки взагалі не існувало б. Чи можливо,що  американці виграли війну за незалежність лише тому, що у британців промокла під дощем форма?

Ні, Пане Трамп. Путіна зупинила не багнюка. Путіна зупинили українці – звичайні люди, які не втекли, які билися й гинули за Київ і за Україну. Ваші байки про багнюку – це фарс, невігластво і цинічна спроба принизити їхній подвиг.

Історія вирішується не кліматом і не калюжами, а силою духу й рішучістю.

Українці не просто сиділи і чекали гарної погоди, вони чинили шалений опір, віддавали життя, палили колони, тримали оборону, коли майже ніхто у світі не вірив в нас. Щоб ці срані танки в багнюці не дійшли до Києва за 5 годин, віддавали життя в Гостомелі, в Василькові, в Охтирці, в Сіверську і по всій Україні.

Ваша теза применшує і мужність, і жертви українців, і той факт, що російським танкам завадив не бруд – а воля народу, стратегія військового керівництва, підтримка союзників, і мільйони тих, хто не здався.

Якби історію писали тільки дощ і вітер, Наполеон давно сидів би в Петербурзі, Гітлер господарював у Кремлі, а Колумб відкрив Америку ще до епохи Відродження – абсурд, але саме такою виглядає ваша логіка. Якби тільки погодні умови зупиняли ворога, то всі імперії жили б вічно, а героїзм, опір і військова стратегія були б не потрібні.

Пане Трамп! Визнайте, що сказали дурню – це нормально. Справжній сором – вперто гнати цю ахінею далі, коли вже весь світ давно зрозумів, хто тут справжній клоун.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Дональд Трамп Україна історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемовини триватимуть за зачиненими дверима
Почались перемовини між делегаціями України та РФ (оновлено)
16 травня, 13:13
Зустріч Трампа та Аль Шараа відбувалась за зачиненими дверима та тривала понад 30 хвилин
Трамп вперше зустрівся з новим лідером Сирії
14 травня, 21:00
РФ заявила про захоплення селища на кордоні із Дніпропетровщиною: що кажуть ЗСУ
РФ заявила про захоплення селища на кордоні із Дніпропетровщиною: що кажуть ЗСУ
13 травня, 06:37
Окупанти заявили про перемир'я
Росія заявила про початок «триденного перемир’я» Путіна
8 травня, 01:31
Європа може похвалитися достатньо великими й дорогими арміями
Чи зможе Європа самотужки стримати Росію? Аналіз CNN
5 травня, 16:45
Президент Чехії зробив заяву щодо введення миротворців в Україну
Президент Чехії зробив заяву щодо введення миротворців в Україну
5 травня, 06:56
Наразі формується угрупування військ на території Білорусі та в сусідніх областях РФ
Дипломат заявив, що Росія формує ударний кулак для наступу на країни Балтії та Польщу
3 травня, 17:53
Дитяча письменниця Воронина образила хлопчика з особливими потребами, але згодом пояснила, що не знала про аутизм хлопчика та вибачилася
Ми усі маємо стримуватися. Про скандал з письменницею і дитиною-аутистом
29 квiтня, 17:27
Білий Дім хоче віддати Путіну повністю все те, що він бажав від початку
Трамп готує «мир» на умовах Путіна?
22 квiтня, 17:38

Олексій Давиденко

Ні, пане Трамп! Путіна зупинила не багнюка
Ні, пане Трамп! Путіна зупинила не багнюка
Війна знищила право займати позицію «я поза політикою»
Війна знищила право займати позицію «я поза політикою»
Курс гривні. Які товари скоро подорожчають
Курс гривні. Які товари скоро подорожчають
Чому Оксана Марченко досі не звернулась до Путіна?
Чому Оксана Марченко досі не звернулась до Путіна?
Кива – головний аргумент, чому дітям не слід навчатися в Україні
Кива – головний аргумент, чому дітям не слід навчатися в Україні
Колапс з перепустками у Києві: у 21 столітті складно надрукувати необхідну кількість папірців?
Колапс з перепустками у Києві: у 21 столітті складно надрукувати необхідну кількість папірців?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 травня: ситуація на фронті
128K
Нові погрози Кремля: Медведєв розповів, що буде у випадку невдалих переговорів
108K
Гончаренко запропонував переодягнути працівників ТЦК і втрапив у скандал
89K
Рубіо після розмови з Лавровим зробив заяву про припинення вогню
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 травня 2025
22K
«Нелюди вирішили поховати». Тренерка з РФ прокоментувала скандал навколо російських фігуристів

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Сьогодні, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
Вчора, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua