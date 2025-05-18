Якби тільки погодні умови зупиняли ворога, то всі імперії жили б вічно

Пане Трамп! Якби не дощ в жовтні 1777 року, британці вже за два дні святкували б перемогу у Філадельфії, і ніякої Америки взагалі не існувало б. Чи можливо,що американці виграли війну за незалежність лише тому, що у британців промокла під дощем форма?

Ні, Пане Трамп. Путіна зупинила не багнюка. Путіна зупинили українці – звичайні люди, які не втекли, які билися й гинули за Київ і за Україну. Ваші байки про багнюку – це фарс, невігластво і цинічна спроба принизити їхній подвиг.

Історія вирішується не кліматом і не калюжами, а силою духу й рішучістю.

Українці не просто сиділи і чекали гарної погоди, вони чинили шалений опір, віддавали життя, палили колони, тримали оборону, коли майже ніхто у світі не вірив в нас. Щоб ці срані танки в багнюці не дійшли до Києва за 5 годин, віддавали життя в Гостомелі, в Василькові, в Охтирці, в Сіверську і по всій Україні.

Ваша теза применшує і мужність, і жертви українців, і той факт, що російським танкам завадив не бруд – а воля народу, стратегія військового керівництва, підтримка союзників, і мільйони тих, хто не здався.

Якби історію писали тільки дощ і вітер, Наполеон давно сидів би в Петербурзі, Гітлер господарював у Кремлі, а Колумб відкрив Америку ще до епохи Відродження – абсурд, але саме такою виглядає ваша логіка. Якби тільки погодні умови зупиняли ворога, то всі імперії жили б вічно, а героїзм, опір і військова стратегія були б не потрібні.

Пане Трамп! Визнайте, що сказали дурню – це нормально. Справжній сором – вперто гнати цю ахінею далі, коли вже весь світ давно зрозумів, хто тут справжній клоун.