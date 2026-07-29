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Олексій Давиденко Політик

Коли ксенофобія перестає бути соромом. Італійський урок для Польщі

glavcom.ua
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Напад на українців у Польщі
кадр з відео

Поляки, де ваша межа нетерпимості до ксенофобії?

В Таїланді, декілька днів тому в потягу метро тайка зробила зауваження групі італійських студентів які гучно розмовляли.

Замість того щоб вибачитися студенти і їх дорослі вчителі почали тикати факі і ображати тайку.

Ця історія отримала резонанс як в тайському так і в італійському суспільстві бо була випадково знята на телефон.

Поліція Таїланду знайшла італійських студентів і оштрафувала їх за образи.

Італійське Посольство в Таїланді принесло вже публічні вибачення за дії своїх громадян.

Самі молоді люди теж записали вибачення.

І тут сталося головне.

Італійці в Італії почали масово в соц мережах записувати відео з вибаченнями перед тайцями за дії своїх туристів.  

Це набуло масштабів соціального флешмобу, де нація відчуває сором за дії своїх співмешканців і не хоче щоб ці дії асоціювали з ними і їх країною.

В мене питання.

В Польщі несуться відверто ксенофобські напади на українців – відбувається вже масове цькування за національною ознакою.

Чому ми не бачимо суспільної хвилі сорому і відторгнення ксенофобії, співмірної самій хвилі ксенофобії?

Нормальне суспільство не має брати на себе колективну провину за кожного ідіота. Але воно може демонструвати колективну нетерпимість до поведінки цього ідіота.

Поляки!

Де ця межа суспільної терпимості до своїх ксенофобів?

Ксенофобія починає ставати проблемою не тоді, коли з’являються ксенофоби, а тоді коли вони перестають соромитися бути ксенофобами.

Джерело
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Теги: ксенофобія Польща скандал

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