Чому Оксана Марченко досі не звернулась до Путіна?
Дружина Медведчука досі не закликала свого кума зупинити війну
Шановна Оксано!
Мене звати Олексій Давиденко і ці шість страшних тижнів, я чекав від вас і вашого чоловіка не звернення до Ердогана і не звернення до Зеленського.
Я чекав від вас одне єдине звернення – відеозвернення до Володимира Путіна.
Тому що серед всіх громадян України ви єдині хто має такий родинний зв’язок з президентом Росії Володимиром Путіним.
До нього зверталися з проханням зупини війну в Україні світові лідери. До нього зверталися з проханням зупинити війну в Україні всесвітньовідомі спортсмени, актори і співаки. До нього зверталися з проханням зупинити війну окремі відомі громадяни Росії.
До нього звертався з вимогою зупинити війну президент України.
Єдині, хто мовчав всі ці жахливі півтора місяці були ви. Ці шість тижнів. До нього не звернулися ані ви ані ваш чоловік – його куми, його родичі, його близькі друзі.
Серед всіх нас. Ви – єдині громадяни України які йому не чужі люди. Ви – все бачили і мовчали.
Мовчали коли бомбили Запорізську АЕС.
Мовчали коли бомба впала на центральній площі Харкова.
Мовчали коли зайшли в Чорнобиль.
Мовчали коли захопили Херсон.
Мовчали коли обстрілювали мирних мешканців по всій Україні.
Мовчали коли взяли в облогу і почали знищувати Мариупіль.
Мовчали навіть тоді коли вже всьому світу стали зрозумілими масштаби жахіть Ірпіня, Бучи, Макаріва і Гостомеля.
Всі ці 48 діб війни я чекав на ваше відео. Чекав і не дочекався.
Оксано!
Будь хто з України вам точно скаже.
Єдине звернення яке від вас чекали і все ще чекають українці – це звернення до кума Путіна. Звернення не задля звільнення вашого чоловіка, а задля зупинки війни в Україні.
Джерело: блог Олексія Давиденка