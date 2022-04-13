Чому Оксана Марченко досі не звернулась до Путіна?

Екстелеведуча ледь не заплакала на камеру, щоб викликати жалість

Екстелеведуча ледь не заплакала на камеру, щоб викликати жалість

Дружина Медведчука досі не закликала свого кума зупинити війну

Шановна Оксано!

Мене звати Олексій Давиденко і ці шість страшних тижнів, я чекав від вас і вашого чоловіка не звернення до Ердогана і не звернення до Зеленського.

Я чекав від вас одне єдине звернення – відеозвернення до Володимира Путіна.

Тому що серед всіх громадян України ви єдині хто має такий родинний зв’язок з президентом Росії Володимиром Путіним.

До нього зверталися з проханням зупини війну в Україні світові лідери. До нього зверталися з проханням зупинити війну в Україні всесвітньовідомі спортсмени, актори і співаки. До нього зверталися з проханням зупинити війну окремі відомі громадяни Росії.

До нього звертався з вимогою зупинити війну президент України.

Єдині, хто мовчав всі ці жахливі півтора місяці були ви. Ці шість тижнів. До нього не звернулися ані ви ані ваш чоловік – його куми, його родичі, його близькі друзі.

Серед всіх нас. Ви – єдині громадяни України які йому не чужі люди. Ви – все бачили і мовчали.

Мовчали коли бомбили Запорізську АЕС.

Мовчали коли бомба впала на центральній площі Харкова.

Мовчали коли зайшли в Чорнобиль.

Мовчали коли захопили Херсон.

Мовчали коли обстрілювали мирних мешканців по всій Україні.

Мовчали коли взяли в облогу і почали знищувати Мариупіль.

Мовчали навіть тоді коли вже всьому світу стали зрозумілими масштаби жахіть Ірпіня, Бучи, Макаріва і Гостомеля.

Всі ці 48 діб війни я чекав на ваше відео. Чекав і не дочекався.

Оксано!

Будь хто з України вам точно скаже.

Єдине звернення яке від вас чекали і все ще чекають українці – це звернення до кума Путіна. Звернення не задля звільнення вашого чоловіка, а задля зупинки війни в Україні.

Джерело: блог Олексія Давиденка

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