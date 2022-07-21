Курс гривні. Які товари скоро подорожчають
Скористайтеся сьогодні останньою можливістю купити щось важливе зі знижкою 25%
По курсу НБУ. Єдине, що я можу сказати.
Якщо ви щось з імпортних товарів і так і так планували купити найближчим часом:
- побутова хімія,
- косметика,
- імпортні ліки,
- паливо,
- побутова техніка.
Краще буде це зробити прямо зараз.
Найближчі години – саме той час коли ви ще можете встигнути зробити це по цінам вчорашнього дня
Тому що. Зараз, коли в українського бізнеса майже відсутній запас міцності, реакція на дії НБУ буде миттєвою – всі імпортні товари в магазинах найближчими днями піднімуться в цінах на 25-30%. За ними піднімуться в вартості і товари українського виробництва де присутня складова імпортної сировини та імпортних комплектуючих.
Це тільки питання часу на переоцінку.
А враховуючи, що більшість товарів загального користування та побутового кошику – імпортні, це буде досить відчутно по чеках в магазинах.
Логіка імпортерів проста.
Продавши товар сьогодні по курсу 29.5, завтра по курсу 36 просто не вистачить гривні щоб купити цей самий імпортний товар знову.
І коли вам тупі коментатори в ФБ казали, що імпортери і так і так рахували по 40 – це був міф і не правда.
Абсолютна більшість імпортерів купляла валюту по 29.5, сплачувала фрахт по 29.5, сплачувала податки із розрахунку 29.5 і потім по цьому ж курсу продавали цей товар українським споживачам.
Рішення НБУ зрозуміле.
Тому просто скористайтеся сьогодні останньою можливістю купити щось важливе зі знижкою 25%.
Джерело: блог Олексія Давиденка