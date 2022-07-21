Курс гривні. Які товари скоро подорожчають

Скористайтеся сьогодні останньою можливістю купити щось важливе зі знижкою 25%

По курсу НБУ. Єдине, що я можу сказати.

Якщо ви щось з імпортних товарів і так і так планували купити найближчим часом:

побутова хімія,

косметика,

імпортні ліки,

паливо,

побутова техніка.

Краще буде це зробити прямо зараз.

Найближчі години – саме той час коли ви ще можете встигнути зробити це по цінам вчорашнього дня

Тому що. Зараз, коли в українського бізнеса майже відсутній запас міцності, реакція на дії НБУ буде миттєвою – всі імпортні товари в магазинах найближчими днями піднімуться в цінах на 25-30%. За ними піднімуться в вартості і товари українського виробництва де присутня складова імпортної сировини та імпортних комплектуючих.

Це тільки питання часу на переоцінку.

А враховуючи, що більшість товарів загального користування та побутового кошику – імпортні, це буде досить відчутно по чеках в магазинах.

Логіка імпортерів проста.

Продавши товар сьогодні по курсу 29.5, завтра по курсу 36 просто не вистачить гривні щоб купити цей самий імпортний товар знову.

І коли вам тупі коментатори в ФБ казали, що імпортери і так і так рахували по 40 – це був міф і не правда.

Абсолютна більшість імпортерів купляла валюту по 29.5, сплачувала фрахт по 29.5, сплачувала податки із розрахунку 29.5 і потім по цьому ж курсу продавали цей товар українським споживачам.

Рішення НБУ зрозуміле.

Тому просто скористайтеся сьогодні останньою можливістю купити щось важливе зі знижкою 25%.

Джерело: блог Олексія Давиденка

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