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    Думки вголос

    Курс гривні. Які товари скоро подорожчають

    Побутова хімія може здорожчати на чверть - Курс гривні. Які товари скоро подорожчають
    Побутова хімія може здорожчати на чверть
    ілюстративне фото

    Скористайтеся сьогодні останньою можливістю купити щось важливе зі знижкою 25%

    По курсу НБУ. Єдине, що я можу сказати.

    Якщо ви щось з імпортних товарів і так і так планували купити найближчим часом:

    • побутова хімія,
    • косметика,
    • імпортні ліки,
    • паливо,
    • побутова техніка.

    Краще буде це зробити прямо зараз.

    Найближчі години – саме той час коли ви ще можете встигнути зробити це по цінам вчорашнього дня

    Тому що. Зараз, коли в українського бізнеса майже відсутній запас міцності, реакція на дії НБУ буде миттєвою – всі імпортні товари в магазинах найближчими днями піднімуться в цінах на 25-30%. За ними піднімуться в вартості і товари українського виробництва де присутня складова імпортної сировини та імпортних комплектуючих.

    Це тільки питання часу на переоцінку.

    А враховуючи, що більшість товарів загального користування та побутового кошику – імпортні, це буде досить відчутно по чеках в магазинах.

    Логіка імпортерів проста.

    Продавши товар сьогодні по курсу 29.5, завтра по курсу 36 просто не вистачить гривні щоб купити цей самий імпортний товар знову.

    І коли вам тупі коментатори в ФБ казали, що імпортери і так і так рахували по 40 – це був міф і не правда.

    Абсолютна більшість імпортерів купляла валюту по 29.5, сплачувала фрахт по 29.5, сплачувала податки із розрахунку 29.5 і потім по цьому ж курсу продавали цей товар українським споживачам.

    Рішення НБУ зрозуміле.

    Тому просто скористайтеся сьогодні останньою можливістю купити щось важливе зі знижкою 25%.

    Читайте також: НБУ обвалив курс гривні на 25%

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти податки війна Україна ліки окупація НБУ #stoprussia
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    Курс гривні. Які товари скоро подорожчають