  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Биков
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Холоп - головне слово Росії у 2020 році

    • Дмитро Биков

      Російський поет та прозаїк

    • Розсилка
    <p>Жириновський давно став голосом колективного несвідомого і кричить про те, про що інші здогадуються</p> - Холоп - головне слово Росії у 2020 році

    Жириновський давно став голосом колективного несвідомого і кричить про те, про що інші здогадуються

    Холопи, які розуміють, що вони холопи, - вони більш вільні чи ні?

    Мовою оригіналу

    Холоп – и определение, примененное Жириновским к своим адептам в процессе раздачи денег, и название фильма, собравшего 2 млрд рублей.

    Жириновский уже оправдался: в слове «холоп» нет ничего оскорбительного, оно однокоренное с «хлопцем». И применимо оно ко всем нам: все тотально зависимы. Это тот редкий случай, когда с ним не поспоришь: Жириновский давно стал голосом коллективного бессознательного и кричит о том, о чем другие догадываются.

    Что до фильма Клима Шипенко, это в самом деле отличная картина – одна из немногих точных сатирических комедий последнего времени; в сущности, она не особенно смешна. Это скорей притча о том, как представителя зарвавшейся и заворовавшейся элиты поместили в декорации крепостной России эдак за год до отмены рабства. В мальчишке думали таким образом воспитать смирение и готовность к благородному поступку, но тут выяснилось неожиданное: смирение воспитывается на раз-два-три, начальственный сынок начинает исправно ходить в ярме и выполнять трудовые повинности, а вот как доходит дело до защиты любимой и вообще до бунта – он умеет только бежать, и вся декорация насмарку. (Кстати, если бы создатели фильма остановились тут и удержались от несколько искусственного хеппи-энда – я без всяких сомнений назвал бы «Холопа» самой умной картиной постсоветской России.)

    В основе сюжета, хоть авторы и не признаются, лежит некрасовский «Последыш» – там мужика уже после отмены крепостничества, чтобы не огорчать барина-паралитика, попросили вновь сыграть холопа, дать себя выпороть, хоть и напоказ, тоже в декорациях. Он и согласился, за выпивку, а на другой день помер. Можно терпеть крепостничество до его отмены, но когда оно возвращается – это уже нестерпимо. С Россией проделали именно такой фокус – посулили свободу, а потом вернули в крепостное состояние. Всех, включая олигархов. Воспитать привычку к бесправию действительно удалось. Проблема только в том, что холоп – холоп во всем и ждать от него подвигов бессмысленно. Его бабу будут тащить хоть в татарский плен, а он будет только повторять: «Дай Бог здоровья».

    И вот вопрос: холопы, которые понимают, что они холопы, – они свободнее или нет? По-моему, они еще хуже. Особенно если им смешно.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Володимир Жириновський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Мірошніченко
    Ігор Мірошніченко

    Депутат Київради (Свобода)

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Ілія Куса
    Ілія Куса

    Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ