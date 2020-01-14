Помпео заявив, що США відновлюють стратегію стримування Ірану, Росії і Китаю



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Держсекретар США Майк Помпео

Помппео піддав критиці адміністрацію Барака Обами, яка уклала в 2015 році так звану ядерну угоду з Іраном

Ліквідація одного з керівників Корпусу вартових ісламської революції Гасема Сулеймані є частиною ширшої стратегії стримування супротивників Сполучених Штатів. Об'єктами цієї стратегії також є Росія і Китай.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

Помпео виступив у Гуверівському інституті при Стенфордському університеті з промовою «Відновлення стратегії стримування: приклад Ірану», присвяченій «відновленню справжньої стратегії стримування» щодо Ірану після того, як стратегія попередніх адміністрацій заохотила Тегеран до його «підривної діяльності».

«Ваш ворог повинен розуміти, що ми не тільки маємо можливості змусити його заплатити ціну за його дії, але ми насправді готові це зробити», – заявив Помпео.

Він піддав критиці адміністрацію Барака Обами, яка уклала в 2015 році так звану ядерну угоду з Іраном і, за словами держсекретаря, додала сміливості Тегерану.

Майк Помпео наполягає, що об’єктом стратегії стримування є не лише Іран. Він згадав постачання Україні бойової зброї, денонсацію Договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності і випробування американських ракет середньої дальності як частину цих стратегічних зусиль щодо Росії.

США також розширили масштаби військово-морських навчань у Південно-Китайському морі у відповідь на мілітаризацію Китаєм островів, чия приналежність оскаржується різними країнами.

Як повідомлялося, 5 січня Іран оголосив, що знімає з себе усі обмеження щодо кількості та рівня збагачення урану, які були накладені ядерною угодою.

У 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), за яким Іран відмовлявся продовжувати реалізовувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли із угоди та відновили санкції проти Ірану.

Джерело: Радіо Свобода