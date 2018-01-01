На горі вже прийняли рішення. Росії доведеться відповідати і за Крим, і за Донбас

Росії буде прилітати довго і цілеспрямовано, і це страшніше, ніж американські санкції

Мовою оригіналу О трагедии в подмосковном небе говорят все. О трагедии в Сирии, где, по разным сведениям, погибли до 200 военнослужащих из так называемой ЧВК Вагнера, – тоже говорят все, но не вслух. Официальные источники безмолвствуют, как им и положено, телевидение не смеет

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Росії буде прилітати довго і цілеспрямовано, і це страшніше, ніж американські санкції

Мовою оригіналу

О трагедии в подмосковном небе говорят все. О трагедии в Сирии, где, по разным сведениям, погибли до 200 военнослужащих из так называемой ЧВК Вагнера, – тоже говорят все, но не вслух.

Официальные источники безмолвствуют, как им и положено, телевидение не смеет коснуться этой темы, и похороны погибших происходят конспиративно, таинственно. О ком-то из них пишут в соцсетях – они, мол, воевали еще под Дебальцево. О других молчат даже родственники, которым, по слухам, серьезно угрожают. Все это происходит на весьма мрачном информационном фоне, хотя и поблекшем от двух трагедий: скандал с Дерипаской и Рыбкой на глазах становится международным, а на Олимпиаде Россия выступает под нейтральным флагом и в резко ослабленном составе.

Спорить о том, кто виноват, не то чтобы бессмысленно, но именно сейчас в этом мало толку: будет еще время разобраться. Сейчас важно понять, что, согласно употребительному блатному выражению (а у нас теперь вместо политологии словарь блатной фени), полетели ответки. За все то, чем принято было гордиться: за ссору со всем миром и дружбу с наихудшими из соседей и »геополитических партнеров», за пропаганду, за вранье, за пренебрежение правилами. Всеми – от безопасности полетов до международного права. И полетели эти ответки прямо перед выборами – вероятно, для наглядности.

Все это время российские власти и верная им пропаганда продолжают пробивать днище: вот уже сообщается, что Ан-148 – украинский самолет и наверняка его подсунули нам злонамеренно… Сколько у нас говорят и пишут о культуре траура – мол, такой-то недостаточно скорбит, а такая-то смеет искать виновных в дни всенародной печали! Но если уж говорить о такте и сострадании, можно бы хоть сейчас не выставлять Украину виновной во всем. Ведь это федеральные каналы нарушают все Божеские и человеческие законы, а в суд тащат блогеров. Плоха была советская власть, во всем у нее были виноваты заокеанские воротилы и реже сионисты, но до такого все-таки не доходило.

Наверху, кажется, и сами не определились. Зато там, на самом верху, где действительно решаются судьбы народов – и это вовсе не Вашингтон, как вы могли подумать, – уже, кажется, определились. Там всё решили. Ближайшие годы путинского правления будут годами ответок за все: за войну на востоке Украины, за Крым, за дружбу с монстрами и за гопнический ренессанс, о каком скромные советские гопники и мечтать не могли. Нам будет прилетать долго и целенаправленно, и это страшней, чем американские санкции. Потому что на что после этого опираться – совсем непонятно.

Джерело: Эхо Москвы

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