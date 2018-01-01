  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Биков
    Думки вголос

    На горі вже прийняли рішення. Росії доведеться відповідати і за Крим, і за Донбас

    Росії буде прилітати довго і цілеспрямовано, і це страшніше, ніж американські санкції
    Мовою оригіналу О трагедии в подмосковном небе говорят все. О трагедии в Сирии, где, по разным сведениям, погибли до 200 военнослужащих из так называемой ЧВК Вагнера, – тоже говорят все, но не вслух.  Официальные источники безмолвствуют, как им и положено, телевидение не смеет
    • Дмитро Биков

      Російський поет та прозаїк

    • Сьогодні, 22:03
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Росії буде прилітати довго і цілеспрямовано, і це страшніше, ніж американські санкції

    Мовою оригіналу

    О трагедии в подмосковном небе говорят все. О трагедии в Сирии, где, по разным сведениям, погибли до 200 военнослужащих из так называемой ЧВК Вагнера, – тоже говорят все, но не вслух. 

    Официальные источники безмолвствуют, как им и положено, телевидение не смеет коснуться этой темы, и похороны погибших происходят конспиративно, таинственно. О ком-то из них пишут в соцсетях – они, мол, воевали еще под Дебальцево. О других молчат даже родственники, которым, по слухам, серьезно угрожают. Все это происходит на весьма мрачном информационном фоне, хотя и поблекшем от двух трагедий: скандал с Дерипаской и Рыбкой на глазах становится международным, а на Олимпиаде Россия выступает под нейтральным флагом и в резко ослабленном составе.

    Читайте також

    Спорить о том, кто виноват, не то чтобы бессмысленно, но именно сейчас в этом мало толку: будет еще время разобраться. Сейчас важно понять, что, согласно употребительному блатному выражению (а у нас теперь вместо политологии словарь блатной фени), полетели ответки. За все то, чем принято было гордиться: за ссору со всем миром и дружбу с наихудшими из соседей и »геополитических партнеров», за пропаганду, за вранье, за пренебрежение правилами. Всеми – от безопасности полетов до международного права. И полетели эти ответки прямо перед выборами – вероятно, для наглядности.

    Все это время российские власти и верная им пропаганда продолжают пробивать днище: вот уже сообщается, что Ан-148 – украинский самолет и наверняка его подсунули нам злонамеренно… Сколько у нас говорят и пишут о культуре траура – мол, такой-то недостаточно скорбит, а такая-то смеет искать виновных в дни всенародной печали! Но если уж говорить о такте и сострадании, можно бы хоть сейчас не выставлять Украину виновной во всем. Ведь это федеральные каналы нарушают все Божеские и человеческие законы, а в суд тащат блогеров. Плоха была советская власть, во всем у нее были виноваты заокеанские воротилы и реже сионисты, но до такого все-таки не доходило.

    Наверху, кажется, и сами не определились. Зато там, на самом верху, где действительно решаются судьбы народов – и это вовсе не Вашингтон, как вы могли подумать, – уже, кажется, определились. Там всё решили. Ближайшие годы путинского правления будут годами ответок за все: за войну на востоке Украины, за Крым, за дружбу с монстрами и за гопнический ренессанс, о каком скромные советские гопники и мечтать не могли. Нам будет прилетать долго и целенаправленно, и это страшней, чем американские санкции. Потому что на что после этого опираться – совсем непонятно. 

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Крим Росія санкції Путін путінський режим скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ілля Варламов
    Ілля Варламов

    бізнесмен, громадський діяч, фотограф, блогер

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ