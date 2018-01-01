Знайдено два двигуни літака Ан-148, який розбився у Підмосков'ї

Знахідки вже відправили на експертизу

Рятувальники виявили і підняли з воронки два двигуни літака Ан-148, який зазнав аварії у Підмосков'ї. Про це повідомляє видання «Інтерфакс» з посиланням на МНС Росії. «З воронки, що утворилася при падінні літака, підняті два двигуни. Всі фрагменти повітряного судна вантажним транспортом МНС Росії відправлені в ЛДІ ім. Громова в



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Знахідки вже відправили на експертизу

Рятувальники виявили і підняли з воронки два двигуни літака Ан-148, який зазнав аварії у Підмосков'ї. Про це повідомляє видання «Інтерфакс» з посиланням на МНС Росії.

«З воронки, що утворилася при падінні літака, підняті два двигуни. Всі фрагменти повітряного судна вантажним транспортом МНС Росії відправлені в ЛДІ ім. Громова в Жуковський для проведення експертизи МАК», - йдеться в повідомленні.

Наразі на місце катастрофи знайшли 633 елементи літака.

«У МНС Росії було прийняте рішення розширити зону проведення пошукових робіт на місці катастрофи літака Ан-148 у Раменському районі Підмосков'я», - додали рятувальники.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився 11 лютого після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив. Згідно з уточненим списком пасажирів і членів екіпажу літака, на борту перебував двоє іноземців - громадяни Азербайджану та Швейцарії. Українців на борту Ан-148 не було.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Пізніше повідомлялося, що у Росії вдалося скопіювати всю інформацію з бортового параметричного реєстратора літака Ан-148, що розбився в Підмосков'ї