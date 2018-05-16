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    Думки вголос

    Після Путіна владу в Росії може отримати тільки новий Путін

    • Дмитро Биков

      Російський поет та прозаїк

    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    В Росії сьогодні є лише одне гасло: тільки б не було гірше

    Мовою оригіналу

    Главная функция Рамзана Кадырова – проговаривать вслух то, что думают все. Когда-то это делал Жириновский, но увял.

    Предложение изменить Конституцию для наделения президента трехсрочными полномочиями – оно давно носится в воздухе, просто есть вещи, которые проговаривать вслух почему-то считается неприличным. А по-моему, долой лицемерие. Тема-то серьезная. Надо исходить не из долженствований, а из данностей. Данность же такова, что заменить Путина некем и вырастить за шесть лет преемника невозможно: технически-то это несложно сделать и за год, как показал случай того же Владимира Путина в 1999 году, – но мировоззренчески не получится никак. 

    Владимир Путин-1999 отвечал запросу страны: ей нужен был вождь молодой, здоровый (особенно после Ельцина), энергичный, вообще принципиально новый – поскольку и страна была радикально обновлена и только начинала обвыкаться в новом статусе. У страны была усталость от неопределенности и непредсказуемости – но были и перспективы, и международные связи, и готовность к труду и росту. Отсюда энтузиазм, с которым встречали Путина. Но сегодняшняя Россия – совсем другая страна.

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    Сегодняшняя Россия настолько деградировала в результате многолетнего застоя, настолько поглупела от беспрерывных запретов, настолько контролируется на всех уровнях спецслужбами и их агентами, что никакого нового лидера она не хочет; да она просто не выдержит его, как старец не выдержит марафона – при всей бесспорной пользе бега. Сегодня нам бы чего-нибудь уютного, прежнего, Брежнева; обратите внимание, что Берия – имевший очень серьезные властные амбиции и сравнительно молодой – был убран верными сталинцами немедленно. А власть получил сначала глубоко номенклатурный Маленков, а потом не менее привычный Хрущев. 

    После Путина власть может получить только Путин – как бы его ни звали; птенец гнезда, человек из клана. Страна не нуждается в обновлении, не хочет его, не думает о нем – у нее сегодня один лозунг: лишь бы не хуже. Страна-1999 была мужчиной лет сорока, пережившим многое, но готовым воспользоваться результатами этих перемен. Сегодняшняя страна поменяла и пол, и возраст: сегодня это пенсионерка, молящаяся на того, кто дает ей десять тысяч в месяц, чтобы не отобрал и это. Какой ей там новый лидер, какая революция? Утешает в этой ситуации только то, что Владимир Путин, хотя бы и 72-летний в 2024 году, все-таки не худший вариант. Значительно лучше Кадырова.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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