Путін возитиме Кримським мостом вбитих бойовиків? Як в мережі глузують з президента РФ

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Путін проїхався по Кримському мосту на КамАЗі з порушенням правил дорожнього руху

Президент Росії Володимир Путін вчора відкрив міст в окупований Крим за кермом КамАЗа. Користувачів соціальних мереж, зокрема, насмішила вистава від Путіна і вони почали масово публікувати фотожаби з російським президентом.

Так, один з жартівників зобразив очільника Росії за кермом вантажівки з промовистим написом «200». Саме такими авто з Донбасу до Росії вивозять тіла вбитих російських бойовиків

Варто зазначити, що Путін проїхався по Кримському мосту на КамАЗі з порушенням правил дорожнього руху - він не був пристебнутий ременем безпеки за кермом.

Урочиста церемонія відкриття Керченського мосту пройшла у вівторок, 15 травня, за участю президента РФ Володимира Путіна.

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. «Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбується напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», - підкреслив президент.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.