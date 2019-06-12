Путін під час своєї «прямої лінії» буде залякувати світ новими погрозами?

Дмитро Биков Російський поет та прозаїк

Дмитро Биков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Формат «прямої лінії» давно перестав себе виправдовувати, його все частіше порівнюють з «Полем чудес»

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Стала точно известна дата очередной прямой линии Владимира Путина – мероприятия, которое всегда повышало ему рейтинг, настроение и жизненный тонус. Страна за этими линиями наблюдает с неуклонно возрастающей иронией, смотрят их всё неохотнее, верят всё меньше, но есть у меня смутное предчувствие, что нынешняя встреча президента с народом окажется либо сенсационной, либо последней.

Формат давно перестал себя оправдывать, его все чаще сравнивают с «Полем чудес»: народ дарит президенту грибки, президент народу – детские площадки, – но как-то в последнее время идилличность этих контактов несколько подпортилась. Даже речь Путина на ПМЭФ, которая задумывалась как новый Мюнхен, оказалась смазана последующими событиями, да и российско-китайское единение выразилось разве что в дарении панд, которых, как сообщили федеральные каналы, при­учают к русской жизни прослушиванием голоса все того же Путина. Эта новость вызвала не умиление, а дружный хохот и взрыв сетевого юмора. Это заставляет предполагать, что 20 июня власть использует традиционный формат совершенно нетрадиционным образом и произведет сеанс монументального запугивания.

Вариант А, наименее вероятный. Серия громких отставок среди силовиков, с публичной поркой. Кандидаты: руководство космической отрасли, МВД, исполнители провокации с Голуновым.

Вариант Б, довольно ожидаемый. Внутренняя угроза, курируемая извне: все протестующие – агенты иностранного влияния, мы дружно объединимся вокруг власти и не дадим раскачивать лодку, враги не дремлют, но органы не спят и бетонируют публичное пространство.

Вариант В, который скорей всего и состоится. Новая легенда о внешней угрозе и осажденной крепости, провокация на границе либо любой иной способ отвлечься от внутренних проблем. Для мира это самое опасное, но для россиян – самое привычное, даже уютное.

Возможен, конечно, и четвертый вариант, то есть очередное «Поле чудес» без всяких обострений. Но это будет означать лишь новую стадию властной апатии, что на фоне растущей общественной активности почти наверняка ведет к потере управления. Тут уж не знаешь, радоваться или огорчаться: опасен больной с револьвером в руках, но еще опасней больной, сосредоточивший у себя всю власть и впавший в бессознательное состояние.

Джерело: Эхо Москвы

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