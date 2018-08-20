Бойовики «ДНР» вибили з журналіста Асєєва признання в шпигунстві

В полоні у бойовиків людина зробить будь-яке признання, щоб зберегти життя і здоров'я

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Россиян, видимо, окончательно достали призывами освободить украинского журналиста Станислава Асеева, которого больше года удерживают на подвале в ДНР, поэтому они заставили Асеева признаться на камеру в том, что он воевал в батальоне «Донбасс» и является агентом украинских спецслужб.

Обсуждать правдивость этого признания не вижу смысла. Оно противоречит даже той информации, которую российская пропаганда выкладывала ранее. В сети с 2014 года выложены списки бойцов батальона «Донбасс», которые публиковались на разных сайтах, типа «Русской весны», и ни в одном из них имени Станислава Асеева нет.

Понятно, что в плену у боевиков, которые подвергают жесточайшим пыткам даже своих, человек сделает любое признание, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Россиянам нужно оправдать преследования журналистов и издевательства над мирными жителями, поэтому всех убитых, замученных, пленных назначают «агентами хунты», «сотрудниками ЦРУ», «членами ДРГ» и т.д. Мол, сами виноваты.

Станислав Асеев, который в сюжете не признается разве что в распятии славянского мальчика, работал журналистом, писал книги и статьи. Он остался в ОРДЛО, чтобы освещать события изнутри, видел в этом свою журналистскую миссию. Осознавал риски.

Интересно, что думал его российский «коллега» Александр Сладков, когда сидел напротив Стаса, и сознательно участвовал в создании постановочного фейка, понимая, что оговаривает невиновного человека? Каково это — разыгрывать спектакль, заранее зная заготовленные ответы и понимая, что перед тобой сидит сломленный человек, которого перед твоим визитом обрабатывали током или душили противогазом, чтобы он послушно рассказал на камеру нужные слова?

Каково это вообще — приехать из России в Донецк и издеваться над местным жителем за то, что он продолжал оставаться украинским журналистом в собственной стране? Будут ли сниться глаза Станислава Асеева бывшему человеку Александру Сладкову? Расскажет ли он об истории создания этого сюжета своим внукам?

Джерело: блог Дениса Казанського

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