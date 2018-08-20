Путін завдасть нового удару по Україні восени: названа головна мета

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG Бойовики на стрільбищі близько Луганська, 11 липня 2018 року

Чого чекати від російсько-окупаційних військ восени

Російсько-окупаційні війська готуються до нової військової ескалації на Донбасі, яку з дуже великою ймовірністю варто чекати восени. Президент РФ Володимир Путін почне просувати в Україні своїх кандидатів на президентських і парламентських виборах-2019 і для цього йому знадобиться нова агресія. Таким чином проросійські сили покажуть, що так звана «партія війни» (провладна коаліція) призводить до бойових дій і чергової ескалації, в результаті чого гинуть люди. І на цьому тлі будуть просуватися тези опозиційних сил.

На окупованій Росією території Донбасу йде процес доукомплектування, який ми спостерігаємо з початку року. Практично протягом восьми місяців в повний зріст йде доукомплектування частин підрозділів першого «армійського корпусу ДНР» і другого «армійського корпусу ЛНР».

Для чого це робиться? Не можна сказати, що з осені буде якась ескалація і масштабні бойові дії. Завдання щодо доукомплектування підрозділів окупаційних військ вони ставили перед собою за лінією штабу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ ще в кінці минулого року. І одне із завдань вони повністю провалили - з укомплектування особовим складом. Що стосується озброєння і військової техніки, то вони намагаються це зробити.

У них все ускладнюється тим, що по ходу п'єси змінюються правила. Тобто вони спочатку починають змінювати штатний розклад і починають вводити в свої мотострілкові бригади додаткові артилерійські підрозділи - а потім змінюють штатну структуру. Зараз вони намагаються зробити все можливе, щоб підлаштуватися під нове бачення, яке було сформульовано навесні цього року. Але я б не сказав, що це пряма вказівка на те, що буде ескалація.

Проте, перед окупаційними військами стоїть завдання готовності до ескалації. Її варто очікувати з дуже великою ймовірністю з тієї простої причини, що під час передвиборної кампанії будуть просуватися тези про те, що необхідно в Україні нейтралізувати так звану «партію війни». Таким чином, проросійські сили захочуть показати, що «партія війни» призводить бойових дій і чергової ескалації, в результаті чого гинуть люди. Тому ескалацію можна очікувати з великою ймовірністю.

Чим відповість Україна

Є два вкрай важливі напрямки для того, щоб в подальшому показувати міжнародному співтовариству реальну картину подій на Донбасі і формулювати відповідне ставлення до Росії як агресора.

По-перше, зміцнювати обороноздатність і збройні сили, дати їм можливість оперативно реагувати і нейтралізувати будь-які загрози і спроби масштабних дій з боку окупаційних військ.

По-друге, потрібно схиляти міжнародні структури виконувати свої прямі функції - це має бути другим дуже важливим напрямком, щоб ОБСЄ в кінцевому результаті не покладала будь-яку відповідальність на обидві сторони, а показувала, хто є ініціатором цієї ескалації. І ми бачимо, що СММ ОБСЄ вже досить непогано працює на Донбасі - починають більш активно фіксувати присутність нових російських озброєнь, перекидання техніки на окупованих територіях.

Джерело: Апостроф

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