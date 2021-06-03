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    Думки вголос

    Півроку не платять зарплату: ситуація в ОРДЛО наближається до соціальної катастрофи

    Півроку не платять зарплату: ситуація в ОРДЛО наближається до соціальної катастрофи

    Де всі ці російські журналісти, блогери і політики, які на словах дуже співчували жителям Донбасу?

    Мовою оригіналу

    Ситуация в ОРДЛО приближается к социальной катастрофе.

    Работники Алчевского металлургического комбината, которым ЛНР полгода не платит зарплату, не выдержали и открыто вышли на митинг. Люди записали видеообращение с просьбой о помощи и заявили, что в Алчевске происходит настоящий геноцид.

    Говорят, что обращались уже и в РФ, и к Пасечнику, но ни Россия, ни ее оккупационная администрация в Луганске их не слышит.

    За такие открытые протесты в ОРДЛО боевики бросают людей на подвалы. То, что рабочие решились выступить открыто, означает, что их совсем уже довели до ручки и терять им уже нечего.

    Видеообращение металлургов Алчевска в моем видеоблоге

    P.S. Кстати, а где все эти российские журналисты, блогеры и политики, которые на словах очень сочувствовали жителям Донбасса? Где все эти корниловы, чаленко, стешины, прилепины, царевы, азаровы? Что-то никого нет в Алчевске, никто не спешит предать огласке проблемы людей. Странно, да?

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі Донбас Луганщина ЛНР ОРДЛО
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    Півроку не платять зарплату: ситуація в ОРДЛО наближається до соціальної катастрофи