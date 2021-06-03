Півроку не платять зарплату: ситуація в ОРДЛО наближається до соціальної катастрофи

Де всі ці російські журналісти, блогери і політики, які на словах дуже співчували жителям Донбасу?

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Ситуация в ОРДЛО приближается к социальной катастрофе.

Работники Алчевского металлургического комбината, которым ЛНР полгода не платит зарплату, не выдержали и открыто вышли на митинг. Люди записали видеообращение с просьбой о помощи и заявили, что в Алчевске происходит настоящий геноцид.

Говорят, что обращались уже и в РФ, и к Пасечнику, но ни Россия, ни ее оккупационная администрация в Луганске их не слышит.

За такие открытые протесты в ОРДЛО боевики бросают людей на подвалы. То, что рабочие решились выступить открыто, означает, что их совсем уже довели до ручки и терять им уже нечего.

Видеообращение металлургов Алчевска в моем видеоблоге

P.S. Кстати, а где все эти российские журналисты, блогеры и политики, которые на словах очень сочувствовали жителям Донбасса? Где все эти корниловы, чаленко, стешины, прилепины, царевы, азаровы? Что-то никого нет в Алчевске, никто не спешит предать огласке проблемы людей. Странно, да?

Джерело: блог Дениса Казанського

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