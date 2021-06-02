На Донбасі працюють снайпери, які прибувають з території РФ – Хомчак

Хомчак підкреслив, що від снайперського вогню загинули 23 українських військовослужбовців, поранення отримали 12 військових

Снайпери з Росії продовжують прибувати на Донбас і «працювати» в регіоні, вбиваючи українських військовослужбовців. З моменту припинення вогню на лінії розмежування зафіксовано понад 50 снайперських обстрілів. Про це в ході зустрічі з сенаторами США повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, передає пресслужба офісу президента.

«Активно працюють снайпери, які прибувають з території РФ. Всього з початку дії режиму тиші зафіксовано 52 випадки застосування снайперської зброї російськими підрозділами», – сказав Хомчак.

Він підкреслив, що від снайперського вогню загинули 23 українських військовослужбовців, поранення отримали 12 військових.

Нагадаємо, раніше Хомчак заявив, що Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу біля кордону з Україною. «Незважаючи на заяву міністра оборони Росії про повернення військ до місць постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною», – заявив Хомчак.

За його словами, в Азово-Чорноморському регіоні продовжують перебувати кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилії.