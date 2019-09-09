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    Думки вголос

    Цемах міг підтвердити те, що і так очевидно

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Цемах міг підтвердити те, що і так очевидно

    Наші повернулися. Ура!

    Мовою оригіналу

    Старался раньше времени ничего не писать по обмену пленными - экспертов хватало и без меня. Но в целом считаю, что сделано великое дело, и если ради этого было необходимо отдать России пленного Цемаха, то следовало пойти на этот шаг.

    Для всей мировой общественности и для всех нормальных людей с самого первого дня было очевидно, кто именно сбил «Боинг». Это стало ясно в первые же минуты после трагедии, когда россияне радостно похвастались уничтожением самолета, по ошибке приняв его за украинский транспортник. А потом панически бросились удалять эти сюжеты. В дальнейшем появились многочисленные свидетельства, фото, видео, записи перехваченных переговоров. Был установлен номер «Бука», данные экипажа, путь, по которому его вывозили в Россию.

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    Показания Цемаха могли бы только подтвердить то, что и так очевидно. К тому же, захвачен в плен он был несколько месяцев назад, и за это время все желающие уже имели время с ним поработать.

    Не нужно обманывать себя. У Запада и без Цемаха предостаточно доказательств и поводов для того, чтобы дальше давить на Россию и наказывать ее новыми санкциями. Как по «Боингу», так и по другим делам. Другое дело, что нет особого желания это делать. Но тут уж и десять Цемахов не помогут. Так что если «Боинг» там решат все же Путину простить, то уж точно не из-за отдельно взятого боевика.

    Сегодня прекрасный день. Очень рад за наших.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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