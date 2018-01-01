Попи Московського патріархату на окупованій Луганщині вшанували ікону російського солдата
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ОРДЛО справно продовжують постачати нам шизофренічні новини
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Вчера российские пограничники привезли на территорию, подконтрольную ЛНР, икону с изображением российского солдата Евгения Родионова, погибшего в 1996 году в Чечне, и передали ее боевикам. Во время церемонии передачи присутствовали священники Луганской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которые проводили свои молебны.
Я вначале подумал, что это какой-то прикол, но нет. Оказалось, все это происходит на полном серьезе. Причем новость торжественно подают на всех официальных сайтах ЛНР.
Они реально нарисовали икону российского солдата, который поехал в Чечню по приказу Ельцина убивать чеченцев. Это уже откровенное сектанство. Тут даже Мария Дэви Христос отдыхает.
Самое потрясающее, что это вообще не укладывается ни в какую логику. Ведь погибший солдат выполнял приказ Ельцина по наведению конституционного порядка и воевал против чеченских ополченцев. То есть, с точки зрения сторонников ЛДНР, был как раз карателем. Исполнителем воли неадекватного президента-алкаша (так называют Ельцина российские патриоты).
«Для нас, пограничников, он (Родионов) — образец преданности и веры в то, что мы делаем свое дело, защищая территорию своего государства«, — заявил помощник руководителя погранслужбы ЛНР Виталий Агафонов.
М-м-м, что??? Родионов вообще-то защищал территориальную целостность своей страны и воевал против сепаратистов. А луганские пограничники свою страну как раз предали и сами перешли на сторону сепаратистов.
Более того, с точки зрения права, война в Чечне была для России гражданской войной, так как в ней одни граждане России убивали других, хоть и другой национальности. Получается, попы предлагают поклоняться изображению человека, убивавшего своих же сограждан и погибшего от их рук. Что в головах у этих людей…
А главное — причем здесь вообще Украинская православная церковь пускай даже и Московского патриархата? Какое отношение к Украине имеет солдат РФ, в 1996 году воевавший в Чечне по приказу Ельцина? И почему украинская церковь обслуживает людей, которые мечтают уничтожить Украину?
Я убежден, что церкви, которая считает нормальным рисовать на иконах ельцинских солдат, истреблявших в Чечне мирных жителей, вообще не место на украинской земле. Это не христианская церковь. Это какая-то секта извращенцев. Пусть молятся хоть Чикатило, только не в моей стране.
Почитал про этого солдата Родионова. Биография в целом стандартная для солдат того времени. Срочник. Был направлен в Чечню, где почти сразу попал в плен. Был объявлен дезертиром. В плену Родионову якобы предложили принять ислам. Он отказался, и за это ему отрезали голову. На момент гибели Евгению Родионову было 19 лет.
Печально, конечно. Но на канонизацию, мягко говоря, не тянет. Идею с канонизацией стали продвигать примерно с начала 2000-х всевозможные российские организации черносотенного толка.
Теперь боевики уже без всякого стеснения пишут, что солдат Родионов «пал за веру», хотя это откровенное вранье. Его мобилизовали и отправили в Чечню «наводить конституционный порядок».
Не знаю, как украинцы после такого вообще могут ходить в УПЦ ПМ. Чем эти «святые» ельцинские солдаты отличаются от какого-нибудь бога Кузи? Что вообще нужно употреблять, чтобы всерьез воспринимать это безумие?
Обходите эту деструктивную секту стороной. Если вы верите в Бога — ходите в любую другую церковь, но только не к этим мракобесам.
Джерело: блог Дениса Казанського