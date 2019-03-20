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    Думки вголос

    Коли чекати на російських інвесторів в Донецьку та Луганську?

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Так сьогодні виглядає завод &laquo;Лисичанська сода&raquo; - Коли чекати на російських інвесторів в Донецьку та Луганську?
    Так сьогодні виглядає завод «Лисичанська сода»

    Чим ж відповість «русскій мір» американцям, німцям та японцям

    Мовою оригіналу

    И об инвесторах.

    На первом фото - Ужгород. Завод американской компании Jabil, которая недавно расширила производство и набрала новый персонал.

    На двух других - Лисичанск. Завод «Лисичанская сода» (точнее - пустырь на его месте), который купила и уничтожила «Русская содовая компания» из братской России еще до войны.

    Как говорится, почувствуйте разницу.

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    Коли чекати на російських інвесторів в Донецьку та Луганську?
    Коли чекати на російських інвесторів в Донецьку та Луганську?
    Коли чекати на російських інвесторів в Донецьку та Луганську?

    Кстати, как обстоят дела с инвестициями в «молодых республиках»? Чем русский мир ответит проклятым американцам, немцам и японцам, которые открывают свои предприятия в Украине каждый год? В 2016-2019 гг помимо американцев из Jabil открывали новые и расширяли существующие производства в Украине компании Fujikura, Leoni, Flextronics.

    Когда же ждать российских инвесторов в Донецке и Луганске?

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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