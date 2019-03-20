Коли чекати на російських інвесторів в Донецьку та Луганську?
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Розсилка
Чим ж відповість «русскій мір» американцям, німцям та японцям
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И об инвесторах.
На первом фото - Ужгород. Завод американской компании Jabil, которая недавно расширила производство и набрала новый персонал.
На двух других - Лисичанск. Завод «Лисичанская сода» (точнее - пустырь на его месте), который купила и уничтожила «Русская содовая компания» из братской России еще до войны.
Как говорится, почувствуйте разницу.
Кстати, как обстоят дела с инвестициями в «молодых республиках»? Чем русский мир ответит проклятым американцам, немцам и японцам, которые открывают свои предприятия в Украине каждый год? В 2016-2019 гг помимо американцев из Jabil открывали новые и расширяли существующие производства в Украине компании Fujikura, Leoni, Flextronics.
Когда же ждать российских инвесторов в Донецке и Луганске?
Джерело: блог Дениса Казанського