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    Думки вголос

    Корпорації Ахметова перераховують до бюджету менше, ніж тютюнова фабрика «Прилуки»?

    Тому що це не Рінат Леонідович платить нам податки, а ми йому. Тариф Роттердам+ тому яскравий приклад
    Десять найбільших платників податків України за 2017 рік. Дуже цікавий список. В ньому немає визнаних драйверів української економіки - металургів, аграріїв. Зато є аж чотири тютюнових компанії. Тож по факту сьогодні годують Україну нафтовики, газовики та виробники цигарок. Ну і звісно ж, серед топових платників податків немає жодної компанії
    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 15:51
    • Розсилка
    Рінат Ахметов
    Рінат Ахметов

    Тому що це не Рінат Леонідович платить нам податки, а ми йому. Тариф Роттердам+ тому яскравий приклад

    Десять найбільших платників податків України за 2017 рік.

    Дуже цікавий список. В ньому немає визнаних драйверів української економіки - металургів, аграріїв. Зато є аж чотири тютюнових компанії. Тож по факту сьогодні годують Україну нафтовики, газовики та виробники цигарок.

    Ну і звісно ж, серед топових платників податків немає жодної компанії Ріната Ахметова. Корпорації ДТЕК та Метінвест з усіма їх комбінатами-гигантами перераховують до бюджету менше, ніж тютюнова фабрика «Прилуки».

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    Тому що це не Рінат Леонідович платить нам податки, а ми йому. Тариф Роттердам+ тому яскравий приклад.

    UPD Компанії Ахметова включили до іншого рейтингу ФПГ. Там вказано, що його підприємства Метінвест та ДТЕК заплатили 13,8 млрд та 18 млрд грн подтаків відповідно. Але навіть так ми бачимо, що тютюнова фабрика у Прилуках заплатила в бюджет суму, більшу за Метінвест. Тобто більшу, ніж комбінати «Азовсталь», «Ілліча» та всі найбільші українські ГЗК разом узяті. А три тютюнові компанії заплатили більше, ніж ДТЕК та Метінвест разом узяті.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    податки бюджет Рінат Ахметов тютюнові вироби ДТЕК
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