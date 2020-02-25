Поліція відкрила справу проти продюсерки «1+1», яка хоче знімати українською лише комедії документ



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Раніше продюсер «1+1» Олена Єремєєва заявила, що «мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії»

Нардеп розмістив у мережі копію листа від правоохоронних органів, що підтверджує порушення справи

Поліція порушила справу проти продюсерки телеканалу «1+1» Олени Єремєєвої після заяв про «тональність української мови», повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв, який оприлюднив у Facebook відповідь на свій депутатський запит.

Провадження відкрили 10 лютого за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Як повідомлялось у статті «Телекритики» «Сміх і сльози: плани «1+1» з виробництва контенту на 2020 рік», продюсерка серіалів Олена Єремєєва заявила, що для неї непросто «знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав».

«За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії», – пояснює продюсерка Єремєєва.

За її словами, коли люди дивляться комедії, то, потрапивши у вир подій, просто не помічають, якою мовою дивляться продукт.

«Продукти у весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська складніша для цього жанру. Артистам поки ще важко працювати українською. Це збільшує тривалість створення, що потім впливає на бюджет», – додає Єремєєва.

Ще одна причина зйомок серіалів російською мовою – дистрибуція контенту в країнах СНД.

Генеральный продюсер «1+1», керівник «Телевізійного бізнесу» 1+1 media Максим Кривицький підтримав свою колегу і додав, що «україномовні серіали зараз показуються тільки на території України, без продажу за кордон». Він пояснив, що в них на каналі передбачено «для продажу виробляти серіали російською мовою». «Серіали, що вимагають адаптації на російську, не закладені в бізнес-модель як потенційний продукт для продажу. Ми розуміємо: щоб відповідати квотам – нам потрібні україномовні серіали».

Серіальна продюсерка переконує, що їхній департамент дистрибуції веде перемовини з різними країнами. «Наприклад, Грузію цікавить усе, що зроблено тут, – українською та російською мовами. Але є країни Прибалтики, Казахстан, Білорусь, які купують російськомовний продукт», – запевняє Єремєєва.

Згодом героїня «мовного скандалу» на «1+1» прояснила свою позицію.

Крім того, на каналі Коломойського зробили офіційну заяві, зміст якої зводиться до того, що у групи «1+1 медіа» проукраїнська позиція.

Зазначимо, що 4 лютого «1+1» представив новий сезон 2020 року, у якому всі сім нових серіалів вийдуть на екрани російською мовою.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

Як повідомлялося, відома письменниця Лариса Ніцой написала, що у Кремлі вирішили, раз всюди звучить російська мова – то Україна їхня земля.