Навіть пам'ятники російським найманцям у Сирії та на Донбасі ставлять однакові
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Раніше вони позначали територію штампованими типовими Ілліча, а тепер позначають штампованими найманцями
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Показательно, что даже памятники российским наемникам в Сирии и ОРДЛО ставят одинаковые.
На днях новый памятник «российским добровольцам» открыли в Луганске, и он оказался точной копией скульптуры, которую ранее установили в Сирии. Даже не стали тратиться на нового скульптора.
На обоих постаментах изображен крест со звездой - медаль, которой награждали в Сирии наемников ЧВК «Вагнера». Стало быть, в Луганске памятник не простым «добровольцам», а тоже вагнеровцам.
О, времена! Раньше они помечали территорию штампованными типовыми Ильичами, а теперь помечают штампованными наемниками...
Джерело: блог Дениса Казанського