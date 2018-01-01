Навіть пам'ятники російським найманцям у Сирії та на Донбасі ставлять однакові

Раніше вони позначали територію штампованими типовими Ілліча, а тепер позначають штампованими найманцями

Мовою оригіналу Показательно, что даже памятники российским наемникам в Сирии и ОРДЛО ставят одинаковые. На днях новый памятник «российским добровольцам» открыли в Луганске, и он оказался точной копией скульптуры, которую ранее установили в Сирии. Даже не стали тратиться на нового скульптора. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] На

Пам'ятник російським найманцям

Раніше вони позначали територію штампованими типовими Ілліча, а тепер позначають штампованими найманцями

Мовою оригіналу

Показательно, что даже памятники российским наемникам в Сирии и ОРДЛО ставят одинаковые.

На днях новый памятник «российским добровольцам» открыли в Луганске, и он оказался точной копией скульптуры, которую ранее установили в Сирии. Даже не стали тратиться на нового скульптора.

На обоих постаментах изображен крест со звездой - медаль, которой награждали в Сирии наемников ЧВК «Вагнера». Стало быть, в Луганске памятник не простым «добровольцам», а тоже вагнеровцам.

О, времена! Раньше они помечали территорию штампованными типовыми Ильичами, а теперь помечают штампованными наемниками...

Джерело: блог Дениса Казанського

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