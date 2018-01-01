  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
    Думки вголос

    Навіть пам'ятники російським найманцям у Сирії та на Донбасі ставлять однакові

    Раніше вони позначали територію штампованими типовими Ілліча, а тепер позначають штампованими найманцями
    Мовою оригіналу Показательно, что даже памятники российским наемникам в Сирии и ОРДЛО ставят одинаковые. На днях новый памятник «российским добровольцам» открыли в Луганске, и он оказался точной копией скульптуры, которую ранее установили в Сирии. Даже не стали тратиться на нового скульптора. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] На
    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 16:01
    • Розсилка
    Пам'ятник російським найманцям
    Пам'ятник російським найманцям

    Раніше вони позначали територію штампованими типовими Ілліча, а тепер позначають штампованими найманцями

    Мовою оригіналу

    Показательно, что даже памятники российским наемникам в Сирии и ОРДЛО ставят одинаковые.

    На днях новый памятник «российским добровольцам» открыли в Луганске, и он оказался точной копией скульптуры, которую ранее установили в Сирии. Даже не стали тратиться на нового скульптора.

    Читайте також

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Навіть пам'ятники російським найманцям у Сирії та на Донбасі ставлять однакові
    Навіть пам'ятники російським найманцям у Сирії та на Донбасі ставлять однакові
    Навіть пам'ятники російським найманцям у Сирії та на Донбасі ставлять однакові

    На обоих постаментах изображен крест со звездой - медаль, которой награждали в Сирии наемников ЧВК «Вагнера». Стало быть, в Луганске памятник не простым «добровольцам», а тоже вагнеровцам.

    О, времена! Раньше они помечали территорию штампованными типовыми Ильичами, а теперь помечают штампованными наемниками...

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі Донбас Сирія ОРДЛО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ілля Варламов
    Ілля Варламов

    бізнесмен, громадський діяч, фотограф, блогер

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ