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    Думки вголос

    Про Гройсмана і його відремонтовані дороги (ФОТО)

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Про Гройсмана і його відремонтовані дороги (ФОТО)

    Стан доріг - один з тих індикаторів, за яким громадяни судять про роботу влади

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    Если зайти на страницу премьера, то под тегом #УрядГройсмана можно увидеть множество видео и фото отремонтированных дорог. Кажется, страна цветет и развивается, на ремонт дорог выделяются рекордные средства. Правда, реальность Гройсмана несколько отличается от той реальности, в которой живут украинские граждане. Им приходится ежедневно видеть своими глазами совсем другую картину.

    Вот яркий пример. Одна из ключевых транспортных артерий страны - трасса Киев-Одесса находится в кошмарном состоянии. Обращал на это внимание и раньше, но теперь там, судя по всему, совсем уже ад.

    26 января в яму на своем авто влетел Егор Фирсов - раздолбал диски на передних колесах, пробил оба колеса, машину забирали эвакуатором. А в пятницу случилась более масштабная авария - попала в яму легковушка, в нее влетели другие автомобили, в итоге столкнулось 6 машин. Фотографии с места ДТП впечатляют.

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    Про Гройсмана і його відремонтовані дороги (ФОТО)
    Про Гройсмана і його відремонтовані дороги (ФОТО)
    Про Гройсмана і його відремонтовані дороги (ФОТО)
    Про Гройсмана і його відремонтовані дороги (ФОТО)
    Про Гройсмана і його відремонтовані дороги (ФОТО)

    Все это происходит не на каких-то там задворках, а на одной из самых оживленных дорог. Но этих снимков на страничке Гройсмана не увидишь. Правительство живет в своем выдуманном мире, а потом удивляется, что у какого-то клоуна из телевизора рейтинги выше, чем у государственных лидеров.

    Состояние дорог - один из тех индикаторов, по которому граждане судят о работе власти. Дороги - то, с чем сталкиваются каждый день миллионы украинцев. Когда одна из самых главных трасс страны в таком состоянии, то не помогут никакие ролики. Ведь реклама - она в Фейсбуке, а антиреклама - в жизни, реальное состояние дороги люди ощущают на своих колесах и кошельках.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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