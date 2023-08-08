Окупанти у «ДНР» на 29 років ув'язнили трьох українських військових

У Росії стверджують, що українські військовослужбовці нібито вбили мирних жителів

Псевдосуд у «ДНР» виніс вирок трьом українським військовослужбовцям. Іх «засудили» на 29 років в'язниці за нібито вбивство мирних жителів Маріуполя. Про це йдеться на сайті генеральної прокуратури РФ.

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У генпрокуратурі РФ кажуть, що військовослужбовці 2-ї роти 501-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил України: 22-річний Данило Овчинніков, 20-річний Андрій Ковтун та 24-річний Юрій Тищенко на початку 2022 року нібито поблизу будинку № 192 на пров. Мисливському «затримали двох цивільних чоловіків та закрили їх у гаражі. Потім отримали наказ від свого командира про усунення мирних жителів, після чого громадян вивели у занедбаний приватний будинок, де їх розстріляли з автомата Калашнікова, а тіла загиблих скинули до підвалу».

«Пізніше українські військові застрелили ще одного чоловіка у провулку неподалік місця їхньої дислокації», – стверджують окупанти.

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Терористи «ДНР» незаконно засудили Овчиннікова, Ковтуна та Тищенка до 29 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму кожного.

Нагадаємо, псевдосуди «ЛНР» та «ДНР» засудили українського правозахисника та військовополоненого Максима Буткевича до 13 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму. Буткевича та ще двох громадян України, військовополонених Віктора Похозія та Владислава Шеля визнали винними «у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів (ч.1 ст.356 КК РФ)». Крім того, Буткевича також звинуватили нібито у замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та умисне пошкодження чужого майна загальнонебезпечним способом.

Раніше повідомлялось, що у липні 2022 року офіційно стало відомо, що засновник «Громадського радіо» і правозахисник Максим Буткевич потрапив у полон військ Росії у районі захоплених пунктів Золоте і Гірське. Про взяття у полон Буткевича ще 24 червня повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту.