Ватажок бойовиків «ДНР» визнав: Україну не перемогти, Росії потрібні переговори
«Справа прийде до «перемир’я»
Росія не зможе найближчим часом воєнним чином перемогти Україну. Про це заявив ексофіцер СБУ, що перейшов на бік російських загарбників 2014 року Олександр Ходаковський в Telegram.
«Коли я сам у собі міркую про нашу перемогу в цій війні – я не маю на увазі, що ми поповземо, як і вони, вперед, перетворюючи все на бахмути на своєму шляху. І легкого заняття міст я не передбачаю... Ми увійдемо у фазу, яка найбільш невигідна Україні в її самостійному стані: фазу ні миру, ні війни. У цій фазі ми могли б опинитися, якби замість «СВО» визнали території та офіційно взяли б їх під опіку. Але це був би зовсім інший поворот історії», – йдеться в повідомленні.
Ходаковський визнав, що в РФ вже почалися певні процеси в економіці, викликані підвищеним навантаженням, але вона нібито тримається. – «У нашій реальності, що відбулася, справа прийде до «перемир’я»... Балансуємо – не без того, – але йдемо канатом».
Нагадаємо, триває 540-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей.
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