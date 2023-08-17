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Ватажок бойовиків «ДНР» визнав: Україну не перемогти, Росії потрібні переговори

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ватажок бойовиків «ДНР» визнав: Україну не перемогти, Росії потрібні переговори
фото з відкритих джерел

«Справа прийде до «перемир’я»

Росія не зможе найближчим часом воєнним чином перемогти Україну. Про це заявив ексофіцер СБУ, що перейшов на бік російських загарбників 2014 року Олександр Ходаковський в Telegram.

«Коли я сам у собі міркую про нашу перемогу в цій війні – я не маю на увазі, що ми поповземо, як і вони, вперед, перетворюючи все на бахмути на своєму шляху. І легкого заняття міст я не передбачаю... Ми увійдемо у фазу, яка найбільш невигідна Україні в її самостійному стані: фазу ні миру, ні війни. У цій фазі ми могли б опинитися, якби замість «СВО» визнали території та офіційно взяли б їх під опіку. Але це був би зовсім інший поворот історії», – йдеться в повідомленні.

Ходаковський визнав, що в РФ вже почалися певні процеси в економіці, викликані підвищеним навантаженням, але вона нібито тримається. – «У нашій реальності, що відбулася, справа прийде до «перемир’я»... Балансуємо – не без того, – але йдемо канатом». 

Нагадаємо, триває 540-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей.

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Теги: росія війна Україна

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