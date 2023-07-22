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Депутат Держдуми та один із творців «ДНР» потрапив під танковий обстріл поблизу Бахмута

Надія Карбунар
glavcom.ua
Депутат Держдуми та один із творців «ДНР» потрапив під танковий обстріл поблизу Бахмута
Бородай у результаті обстрілу не постраждав
фото з відкритих джерел

Автівку Олександра Бородая могли відстежувати за допомогою дрона

Біля Бахмута під танковий обстріл потрапив депутат Держдуми Росії і соратник терориста Ігоря Гіркіна Олександр Бородай. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Напередодні окупант відвідав розташування розвідувально-штурмової бригади СДД, яку очолює. Росіяни вважають, що автівку могли відстежувати за допомогою дрона. Українські війська, ймовірно, працювали на відстані 3 кілометрів.

Депутат Держдуми та один із творців «ДНР» потрапив під танковий обстріл поблизу Бахмута фото 1

Внаслідок обстрілу уламки пошкодили автомобіль. Стало відомо, що поранення дістали два офіцери штабу бригади, а сам Олександр Бородай втратив свій телефон.

Відомо, що у 2014 році Олександр Бородай разом із Гіркіним керував російськими формуваннями у Донецьку.

Раніше військові Збройних сил України ліквідували російського військкора Ростислава Журавльова. Він потрапив під обстріл на фронті у Запорізькій області. 

Раніше у Красногорівці, що на Донеччині, Збройні сили України ліквідували російського пропагандиста Махайла Лучина. 

Також у російському  Краснодарі застрелили Станіслава Ржицького – командира підводного човна «Краснодар», з якого окупанти запускали «Калібри» по території України. Він же був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи.  Його підстеріг біля спорткомплексу «Олімп» невідомий, який вистрілив чотири рази в спину та груди Ржицького, після чого втік з місця події. Ржицький помер на місці від поранень.

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Теги: депутат телефон обстріл автомобіль поранення росіяни

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