Депутат Держдуми та один із творців «ДНР» потрапив під танковий обстріл поблизу Бахмута

Бородай у результаті обстрілу не постраждав

Автівку Олександра Бородая могли відстежувати за допомогою дрона

Біля Бахмута під танковий обстріл потрапив депутат Держдуми Росії і соратник терориста Ігоря Гіркіна Олександр Бородай. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Напередодні окупант відвідав розташування розвідувально-штурмової бригади СДД, яку очолює. Росіяни вважають, що автівку могли відстежувати за допомогою дрона. Українські війська, ймовірно, працювали на відстані 3 кілометрів.

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Внаслідок обстрілу уламки пошкодили автомобіль. Стало відомо, що поранення дістали два офіцери штабу бригади, а сам Олександр Бородай втратив свій телефон.

Відомо, що у 2014 році Олександр Бородай разом із Гіркіним керував російськими формуваннями у Донецьку.

Раніше військові Збройних сил України ліквідували російського військкора Ростислава Журавльова. Він потрапив під обстріл на фронті у Запорізькій області.

Раніше у Красногорівці, що на Донеччині, Збройні сили України ліквідували російського пропагандиста Махайла Лучина.

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Також у російському Краснодарі застрелили Станіслава Ржицького – командира підводного човна «Краснодар», з якого окупанти запускали «Калібри» по території України. Він же був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи. Його підстеріг біля спорткомплексу «Олімп» невідомий, який вистрілив чотири рази в спину та груди Ржицького, після чого втік з місця події. Ржицький помер на місці від поранень.