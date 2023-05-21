Пропагандисти РФ закликають бомбити Вашингтон, але хочуть і далі користуватися Instagram

Найсмішніше в російських шовіністах – це лицемірність

Симоньян скаржиться, що Інстаграм заблокував акаунти їй та її чоловікові Кеосаяну. Пише туди якісь запити. Не зрозумів, а навіщо їй Інста, це рупор ворога. Путін визнав Інстаграм екстремістською організацією та заблокував, а вона туди фоточки постить.

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Взагалі, найсмішніше в російських шовіністах – це лицемірність. Люди, які запевняють, що вони воюють із заходом і закликають кидати атомні бомби на Вашингтон, при цьому моляться на все західне, продовжують постити гарні фото в Інсту і закочують істерику, коли їх звідти викидають на мороз.

Сидіти у смердючих Однокласниках чомусь ніхто не хоче.