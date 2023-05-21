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Денис Казанський Журналіст

Пропагандисти РФ закликають бомбити Вашингтон, але хочуть і далі користуватися Instagram

glavcom.ua
Сидіти у Однокласниках Симоньян чомусь не хоче

Найсмішніше в російських шовіністах – це лицемірність

Симоньян скаржиться, що Інстаграм заблокував акаунти їй та її чоловікові Кеосаяну. Пише туди якісь запити. Не зрозумів, а навіщо їй Інста, це рупор ворога. Путін визнав Інстаграм екстремістською організацією та заблокував, а вона туди фоточки постить.

Пропагандисти РФ закликають бомбити Вашингтон, але хочуть і далі користуватися Instagram фото 1

Взагалі, найсмішніше в російських шовіністах – це лицемірність. Люди, які запевняють, що вони воюють із заходом і закликають кидати атомні бомби на Вашингтон, при цьому моляться на все західне, продовжують постити гарні фото в Інсту і закочують істерику, коли їх звідти викидають на мороз.

Сидіти у смердючих Однокласниках чомусь ніхто не хоче.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пропаганда путін Вашингтон соціальні мережі Instagram Маргарита Симоньян

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Денис Казанський

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