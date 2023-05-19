Пропагандистка Симоньян отримала секс-іграшку зі слідами вибухівки (фото)

Посилка прийшла російській пропагандистці на роботу

Російська пропагандистка і редакторка Russia Today Маргарита Симоньян заявила, що їй на роботу прислали «бандероль з вибухівкою». Але, як виявилися згодом, у посилц була іграшка для інтимних утіх. Про це Симоньян написала у Telegram.

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Пропагандистка поскаржилася на підозрілу посилку, відправлену на її ім'я. При цьому заявила, що бандероль була «зі слідами вибухівки», і залучила до огляду поліцію.

«Бандероль з Гонконгу. Вибухового пристрою там не виявилося. Зате виявилося ось що. Кажуть, це якась «вібропуля» для сексуальних пригод. А, про мене, так пенал якийсь. Моє життя стає все більш захоплюючим», – написала Симоньян.

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Нагадаємо, за словами російської пропагандистки Маргарити Симоньян, Росія вже нібито перемогла Україну і зробила це ще в лютому 2022 року. Виправдовуючи чергові військові провали РФ, пропагандистка в етері російського телебачення заявила, що Росія тепер воює з усім колективним Заходом і перемагає проти відсутність союзників.