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Розлютила пропагандистів: Симоньян біситься через гостру заяву президентки Грузії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Розлютила пропагандистів: Симоньян біситься через гостру заяву президентки Грузії
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала скасування візового режиму з боку Росії провокацією
фото з відкритих джерел

Саломе Зурабішвілі відмовилася від «подарунків» диктатора Путіна, чим розлютила російських пропагандистів

Після того, як президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала рішення диктатора РФ Путіна скасувати візовий режим із Грузією неприйнятним, російські пропагандисти обурилися.

Путіністка Маргарита Симоньян опублікувала дошкульний допис, у якому намагалася принизити президентку Грузії.

«Президент Грузії – це приблизно таке ж начальство, як віцепрезидент Росії», – написала Симоньян.

Розлютила пропагандистів: Симоньян біситься через гостру заяву президентки Грузії фото 1

Таким чином Симоньян хотіла показати, що Зурабішвілі нібито має недостатньо влади для керування Грузією. Зазначимо, що така посада, як віцепрезидент Російської Федерації, існувала до 25 грудня 1993 року. Віцепрезидент обирався як єдина кандидатура з президентом на п’ятирічний термін.

Нагадаємо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала скасування візового режиму з боку Росії неприйнятним і назвала це провокацією. 

«Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприйнятні, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію», – написала вона в Twitter.

Нагадаємо, Росія ввела заборону на польоти в Грузії у липні 2019 року після інциденту з депутатом-комуністом Держдуми РФ Сергієм Гавриловим. Його появи у парламенті спровокувала хвилю протестів та заворушень. За указом глави Кремля, російським авіакомпаніям було заборонено здійснювати польоти до Грузії. Мінтранс РФ ухвалив рішення про зупинення польотів грузинських авіакомпаній до Росії.

Проте сьогодні диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестане діяти 15 травня 2023 року. Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Теги: Саломе Зурабішвілі Маргарита Симоньян пропагандист

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