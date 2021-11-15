Путін офіційно дозволив продавати товари з ОРДЛО в Росії

Путін доручив уряду РФ вжити заходів, що пом'якшують умови для допуску на російські ринки товарів із «ДНР» та «ЛНР»

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким товари з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей (ОРДЛО) прирівняні до російських. Також, згідно з цим документом, уряд РФ повинен спростити їх допуск на ринок і до державних закупівель. Про це йдеться в указі Путіна.

«Уряд РФ протягом місяця має забезпечити допуск товарів з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на ринок Росії нарівні з російськими виробниками. Указом також передбачений їх допуск до державних закупівель. На рівних умовах з товарами російського походження товарів, що походять із зазначених районів з метою здійснення закупівель товарів для забезпечення державних і муніципальних потреб і закупівель товарів окремими видами юридичних осіб», – йдеться в документі.

Також уряд РФ має визнати сертифікати походження товарів з ОРДЛО та визначити пункти пропуску, через які вони поставлятимуться до Росії.

Також Путін пообіцяв окупованим територіям гуманітарну підтримку, яку надаватимуть на «період до політичного врегулювання», а також «на тлі зниження рівнів життя в умовах економічної блокади, що триває» і ситуації з коронавірусом.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що його країна ніколи не визнає себе стороною конфлікту на сході України.

Також нещодавно колишній депутат Державної думи Російської Федерації Ілля Пономарьов заявив, що не вважає високою імовірність масштабного військового вторгнення РФ в Україну.

До слова, нещодавно президент РФ Путін поскаржився Меркель на українські безпілотники.

Нагадаємо, 27 жовтня українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ, які окупували деякі райони Донбасу. Безпілотник успішно виявив артилерійську батарею ворога на Донбасі та знищив гармату.

За підрахунками керівництва Збройних сил, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

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