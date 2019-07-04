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    Думки вголос

    П'ять років тому відбувся перший мінометний обстріл Луганська бойовикам ЛНР

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    П'ять років тому відбувся перший мінометний обстріл Луганська бойовикам ЛНР

    Хаотичні обстріли Луганська тривали 2 місяці. Вони забрали десятки життів, але жодну «укроДРГ» бойовики зловити і показати громадськості так і не змогли

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    Исполнилось 5 лет первому минометному обстрелу Луганска. Тогда в нем обвинили украинскую сторону, хотя позиции ВСУ были на таком расстоянии, что мины с них долететь не могли.

    В дальнейшем мины в Луганске стали падать и уносить жизни практически каждый день. Пропаганда валила все на ВСУ, но когда стало очевидно, что прилеты просто физически не могут быть с позиций украинских военных, их стали приписывать каким-то неуловимым украинским ДРГ, которые якобы ездили по Луганску с минометами и стреляли наугад.

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    П'ять років тому відбувся перший мінометний обстріл Луганська бойовикам ЛНР
    П'ять років тому відбувся перший мінометний обстріл Луганська бойовикам ЛНР
    П'ять років тому відбувся перший мінометний обстріл Луганська бойовикам ЛНР
    П'ять років тому відбувся перший мінометний обстріл Луганська бойовикам ЛНР
    П'ять років тому відбувся перший мінометний обстріл Луганська бойовикам ЛНР
    П'ять років тому відбувся перший мінометний обстріл Луганська бойовикам ЛНР

    Подобные хаотичные обстрелы Луганска продолжались 2 месяца. Они унесли десятки жизней, но ни одну «укроДРГ» боевики поймать и показать общественности так и не смогли.

    А через пару лет выяснилось, что обстреливали Луганск вовсе не «кровожадные бандеровцы», а люди Плотницкого из батальона «Заря». Эту информацию подтвердил бывший лидер боевиков ЛНР Валерий Болотов, а также «ополченцы» Виталий Воротилин и Александр Агафонов.

    С 2017 года Плотницкий скрывается в России, однако там его за обстрелы мирных кварталов Луганска к ответственности так и не привлекли.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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