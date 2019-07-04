П'ять років тому відбувся перший мінометний обстріл Луганська бойовикам ЛНР

Хаотичні обстріли Луганська тривали 2 місяці. Вони забрали десятки життів, але жодну «укроДРГ» бойовики зловити і показати громадськості так і не змогли

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Исполнилось 5 лет первому минометному обстрелу Луганска. Тогда в нем обвинили украинскую сторону, хотя позиции ВСУ были на таком расстоянии, что мины с них долететь не могли.

В дальнейшем мины в Луганске стали падать и уносить жизни практически каждый день. Пропаганда валила все на ВСУ, но когда стало очевидно, что прилеты просто физически не могут быть с позиций украинских военных, их стали приписывать каким-то неуловимым украинским ДРГ, которые якобы ездили по Луганску с минометами и стреляли наугад.

Подобные хаотичные обстрелы Луганска продолжались 2 месяца. Они унесли десятки жизней, но ни одну «укроДРГ» боевики поймать и показать общественности так и не смогли. А через пару лет выяснилось, что обстреливали Луганск вовсе не «кровожадные бандеровцы», а люди Плотницкого из батальона «Заря». Эту информацию подтвердил бывший лидер боевиков ЛНР Валерий Болотов, а также «ополченцы» Виталий Воротилин и Александр Агафонов. С 2017 года Плотницкий скрывается в России, однако там его за обстрелы мирных кварталов Луганска к ответственности так и не привлекли.

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