Червоний хрест направив 11 фур гуманітарного вантажу на окупований Донбас



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ля жителів Луганської та Донецької областей спрямовано продуктові набори, засоби гігієни та будівельні матеріали від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, загальною вагою 200,8 тонни

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив 11 вантажних автомобілів із 201 тонною гуманітарного вантажу з продуктовими наборами, засобами гігієни та будівельними матеріалами на непідконтрольну територію Донбасу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» на тимчасово окуповану територію України відправлено 11 вантажівок із гуманітарним вантажем. Для жителів Луганської та Донецької областей спрямовано продуктові набори, засоби гігієни та будівельні матеріали від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, загальною вагою 200,8 тонни», - сказано в ньому.

Зазначимо, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити комісію з питань гуманітарної допомоги.

Як повідомлялось, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, на початку червня в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець.

Розвідка також повідомляла, що випускників військових вузів РФ направлятимуть на Донбас для набуття бойового досвіду.