Банкова пояснила, на які поступки готова йти Україна заради збереження миру

Україна не прийме жодних ультиматумів і не піде на компроміси з принципових питань

Жовква: «Якщо Україна не зупинить Росію, то вона піде далі»

Україна готова обговорювати питання нейтрального статусу, але при цьому не прийме жодних ультиматумів і не піде на компроміси з принципових питань. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в ефірі програми Tagesschau німецького телеканалу ARD.

«Це питання може бути предметом обговорення», – заявив політик у відповідь на запитання, чи готова Україна акцептувати свій нейтральний статус якщо дійде до прямих переговорів на найвищому рівні.

При цьому Жовква чітко підкреслив, що Україна не прийме жодних ультиматумів і не піде на компроміси з принципових питань, «але решту можна було б дискутувати, приміром, як може виглядати можливий нейтральний статус України». Він також зауважив, що передумовою самих таких переговорів є зупинка бойвих дій і вивід військ.

Радник Президента сказав, що міжнародні партнери мають допомогти організувати зустріч на найвищому рівні, під час якої «можна було би обговорити багато аспектів», та зауважив, що Київ веде щодо цього консультації, зокрема, з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Жовква підтвердив, що Україна вимагає від країн-сусідів, у тому числі Росії, гарантій безпеки, щоб ніколи не було повторення нинішньої ситуації, але також порушення гарантій, як сталося з Будапештським меморандумом.

«Нам потрібні жорсткі гарантії, щоб не повторилася ситуація, причому не тільки для України. Людям у Німеччині має бути зрозумілим, що якщо Україна не зупинить росію, та не зупиниться на кордонах України, вона піде далі», — застеріг український політик.

Він також зазначив, що недостатньо підтримувати Україну на словах, потрібні активні дії з боку Заходу. Київ очікує від ФРН лідируючої ролі в тому, що стосується санкцій. Наразі необхідним було би ввести ембарго на імпорт енергоносіїв, відключення усіх російських банків від системи SWIFT тощо. «Це важливо не лише для нас, а й для вас. Ви – лідируюча нація в ЄС, і ми розраховуємо на вас», — сказав замглави ОПУ.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії заявляє, що протиповітряна оборона України має значний успіх проти російських літаків.