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    Росія лишилась без покупців своєї нафти

    Аналітики кажуть, що ціна на нафту зросте, але це підвищення не буде критичним - Росія лишилась без покупців своєї нафти
    Аналітики кажуть, що ціна на нафту зросте, але це підвищення не буде критичним

    Аналітики констатують: в РФ суттєві проблеми з продажем нафти

    Аналітики Goldman Sachs констатують, що більша частина російської нафти, що експортується з портів, залишається непроданою. За оцінками JP Morgan, для близько 70% російської морської нафти немає покупців. Про це пише Reuters.

    За оцінками аналітиків, ціна на нафту зросте, але це підвищення не буде критичним.

    «Очікується, що спекулятивні покупки скоро сповільняться, а в країнах північної півкулі почнеться весна, коли попит на паливо впаде», – заявив генеральний менеджер із досліджень Nissan Securities.

    Як повідомлялось, курс російського рубля до долара просів до 233 руб. за долар. Крім того, рубль став неконвертованим.

    Теги: нафта Росія
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    Росія лишилась без покупців своєї нафти