Росія лишилась без покупців своєї нафти

Аналітики кажуть, що ціна на нафту зросте, але це підвищення не буде критичним

Аналітики констатують: в РФ суттєві проблеми з продажем нафти

Аналітики Goldman Sachs констатують, що більша частина російської нафти, що експортується з портів, залишається непроданою. За оцінками JP Morgan, для близько 70% російської морської нафти немає покупців. Про це пише Reuters.

За оцінками аналітиків, ціна на нафту зросте, але це підвищення не буде критичним.

«Очікується, що спекулятивні покупки скоро сповільняться, а в країнах північної півкулі почнеться весна, коли попит на паливо впаде», – заявив генеральний менеджер із досліджень Nissan Securities.

Як повідомлялось, курс російського рубля до долара просів до 233 руб. за долар. Крім того, рубль став неконвертованим.