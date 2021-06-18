У «Нафтогазі» пообіцяли представити українцям новий тарифний план

Для побутових клієнтів ціна на газ зафіксована на рік і не змінюється навіть за умови підвищення вартості на європейських хабах

У липні «Нафтогаз» планує презентувати новий сезонний тарифний план поставки газу для українців. Про це заявив директор з інтегрованих комунікацій «Нафтогазу» Максим Білявський на сторінці у Facebook.

За його словами, у новому тарифі буде передбачена можливість рівномірних оплат.

«Плануємо у липні презентувати нову пропозицію на ринку – сезонний тарифний план з можливістю рівномірних оплат», – написав він.

Також Білявський нагадав, що усі клієнти газопостачальної компанії «Нафтогаз» України за стандартом обслуговуються за річним тарифним планом Фіксований, в межах якого вартість газу становить 7,96 грн за куб. м.

Максим Білявський запевнив, що для побутових клієнтів ціна на газ зафіксована на рік і не змінюється навіть за умови підвищення вартості на європейських хабах і сезонних коливань. А підключення до тарифного плану Місячний відбувається лише за бажанням клієнта.

Водночас днями радник міністра енергетики Олена Зеркаль повідомила, що ціна на газ в Україні зросте, якщо Росія запустить «Північний потік-2» і вирішить зупинити транзит газу в Європу через ГТС України.

За її словами, вже зараз РФ штучно створює дефіцит газу, не поставляючи на європейський ринок необхідні обсяги, тому ціни на газ дуже високі.

Тим часом, голова Міністерства енергетики Герман Галущенко розповів, як планує протистояти реалізації проєкту з будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». За словами міністра, є кілька напрямків протистояння.

На думку Галущенка, те, що відбувається з ринковою ціною на газ у Європі, є наслідком того, що робить Росія для завершення будівництва газопроводу.