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    Думки вголос

    У Ровеньках ватажок бойовиків «ЛНР» Пасічник «віджав» пивзавод. Колектив протестує

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Ватажок бойовиків &laquo;ЛНР&raquo; Пасічник - У Ровеньках ватажок бойовиків «ЛНР» Пасічник «віджав» пивзавод. Колектив протестує
    Ватажок бойовиків «ЛНР» Пасічник

    Жителів Ровеньків вже дістала ця «республіка»

    Мовою оригіналу

    Руководство так называемой ЛНР решило отжать у собственника Ровеньковский пивзавод. В ЛДНР такие отжимы принято называть «национализацией», но мы понимаем, что имеется в виду на самом деле. Боевики банально захватывают чужие заводы и в лучшем случае эксплуатируют в своих интересах, а в худшем — распиливают на металлолом.

    Ровеньковский пивзавод — одно из немногих предприятий на той территории, которое нормально работает и приносит неплохую прибыль. Спрос на его продукцию высокий, поэтому Пасечник со своей шайкой решил положить глаз на столь ценный актив.

    Обычно подобные отжимы в ОРДЛО проходили без особого шума, и владельцы покорно уступали собственность вооруженным группировкам. Но на этот раз что-то пошло не так. Владельцы и коллектив предприятия решили не молчать. На заводе провели собрание, в ходе которого люди довольно резко высказывали свое отношение к «республике», и выложили видеозапись в сеть. По итогам собрания люди обратились к Путину с просьбой защитить их от беспредела.

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    Видео получилось совершенно адское. Видно, что жителей Ровеньков уже достала «республика», что они разочарованы в ЛНР. Но в то же время еще не готовы признать главное — что Россия их кинула. Все еще надеются на помощь Путина, думают, что он ничего не знает, хотя Путин ведь и поставил им в Луганск Пасечника, который теперь их грабит. В принципе, там весь ролик можно на цитаты разбирать.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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