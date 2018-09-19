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    Політика

    Псевдовибори бойовиків на Донбасі ставлять під загрозу Мінський процес - Оліфер

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    <p>Так звані вибори на Донбасі восени 2014 року</p> - Псевдовибори бойовиків на Донбасі ставлять під загрозу Мінський процес - Оліфер

    Так звані вибори на Донбасі восени 2014 року

    Оліфер пояснила, що вибори в ОРДЛО можуть відбутися лише за українським законом

    Прес-секретар другого президента України, представника країни в Тристоронній контактній групі з Донбасу Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що «вибори» бойовиків ставлять під загрозу весь Мінський процес.

    Про це Оліфер написала у Facebook за підсумками чергового засідання контактної групи у Мінську.

    «У разі проведення таких «виборів» їх результати не матимуть ніяких правових наслідків і не будуть визнані ні Україної, ані світом», - написала Оліфер в Facebook.

    Оліфер додала, що вибори в ОРДЛО можуть відбутися лише за українським законом, за участю українських партій і ЗМІ, під наглядом міжнародних спостерігачів і з дотриманням стандартів ОБСЄ.

    Українська сторона закликала Росію відмовитися від рішення, яке здатне звести нанівець важкі зусилля з врегулюванню ситуації.

    Нагадаємо, чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбулося у Мінську в середу, 19 вересня. 

    Напередодні перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко заявила, що Україна у 2018 році не просунулася ні на крок в мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Вона підкреслила, що головною причиною невдалих переговорів є деструктивна позиція РФ і терористичних «ДНР» та «ЛНР».

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