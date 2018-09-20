За час «шкільного перемир'я» зафіксовано близько 500 обстрілів з боку бойовиків



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Окупанти на Донбасі

У Тристоронній контактній групі визнали, що постійної «тиші» на Донбасі немає

Бойовики на Донбасі порушили «шкільне перемир'я» 489 разів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар другого президента України, представника країни в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Постійної тиші немає. Протягом дії «шкільного перемир'я» (29 серпня - 17 вересня 2018 року) українська сторона зафіксувала 489 обстрілів з боку НЗФ ОРДЛО, у тому числі зі зброї, забороненої Мінськими угодами: артилерії та мінометів», - зазначила Оліфер за результатами зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Вона додала, що під час засідання ТКГ було озвучено, щоб до наступної зустрічі підгрупа з безпеки підготувала пропозиції щодо додаткових заходів безпеки на Донбасі.

Нагадаємо, з опівночі 29 серпня 2018 року в районі проведення ООС оголошено безстрокове припинення вогню у зв'язку з початком навчального року. Зазначалося, що бойовики порушили «режим тиші» в перший же день після його оголошення.

До слова, чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбулося у Мінську в середу, 19 вересня.

Прес-секретар представника країни в Тристоронній контактній групі з Донбасу Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що «вибори» бойовиків ставлять під загрозу весь Мінський процес.

Також Ірина Геращенко розповіла, як Гризлов у Мінську наполягав на «виборах глав республік».

Напередодні перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко заявила, що Україна у 2018 році не просунулася ні на крок в мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Вона підкреслила, що головною причиною невдалих переговорів є деструктивна позиція РФ і терористичних «ДНР» та «ЛНР».