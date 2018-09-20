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    Події в Україні

    Американський безпілотник провів розвідку на Донбасі

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    <p>Безпілотник ВПС США провів тривалий політ вздовж лінії розмежування на Донбасі</p> - Американський безпілотник провів розвідку на Донбасі
    Фото: Global Hawk Country

    Безпілотник ВПС США провів тривалий політ вздовж лінії розмежування на Донбасі

    Безпілотник здійснював політ на відстані 70-80 км на північ від лінії розмежування і на висоті близько 15-16 тисяч метрів

    Стратегічний безпілотний літальний апарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в середу, 19 вересня, здійснив другий за останні три дні багатогодинний політ в районі лінії розмежування на Донбасі.

    Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на моніторингові дані західних авіаційних ресурсів.

    За їхніми відомостями, дальній американський безпілотник, що вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, протягом шести з половиною годин курсував по дузі уздовж лінії розмежування з «ДНР» і «ЛНР». Він здійснював політ на відстані 70-80 км на північ від лінії розмежування і на висоті близько 15-16 тисяч метрів, перебуваючи в контрольованому Києвом повітряному просторі.

    При цьому американський розвідник щонайменше п'ять разів підлітав на відстань приблизно від 40 до 60 км до районів Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей Росії, що межують з Луганською областю України. В той момент розвідник перебував над Новопсковським районом Луганської області України.

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