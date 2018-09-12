Як можна вирішити проблему з житлом для переселенців з Донбасу

Виходом із ситуації могло б стати будівництво дерев'яних будиночків

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Как-то совершенно в нашей стране не решается вопрос с жильем для вынужденных переселенцев из ОРДЛО. Даже в бедной и маленькой Грузии для беженцев с оккупированных территорий после 2008 года были построены целые коттеджные поселки, в которые переехали десятки тысяч человек. У нас же дальше модульных городков за четыре года дело так и не пошло. При этом, срок эксплуатации этих городков уже истекает, они быстро превращаются в гетто, и никак не годятся на роль полноценного жилья.

С 2017 года в Украине вроде как действует программа «Доступное жилье», по которой вынужденные переселенцы могут покупать первичное жилье (квартиру в новостройке) за 50% стоимости, а другие 50% им компенсирует государство. Но по факту доступное жилье оказывается не таким уж доступным. В 2017 году на эту программу было выделено лишь 30 млн гривен, в этом году — заложено 100 млн. Это очень мало, учитывая какое количество людей нуждается в помощи. Да и половина стоимости квартиры для большинства переселенцев — все равно неподъемная сумма.

Выходом из ситуации могло бы стать деревянное строительство. У нас о нем уже практически забыли, и зря. Во-первых, строить из дерева сейчас модно. В скандинавских странах, США и Канаде деревянное строительство до сих пор распространено, там из дерева строят современные здания высотой в несколько этажей. Во-вторых, деревянные постройки по каркасной технологии возводятся очень быстро и обходятся дешевле зданий из других стройматериалов.

Наш народ к деревянным многоквартирным домам не привык, они ассоциируются с бараками времен раннего СССР — убогим, непрестижным жильем. Но на самом деле при правильном уходе деревянный дом может запросто простоять 150 лет, как в той же Скандинавии. Да хоть бы и 70 лет прослужил, как упомянутые советские бараки, все равно лучше, чем ничего.

Деревянные дома гораздо легче кирпичных, им не нужны массивные и дорогие фундаменты. При строительстве построек в 2-3 этажа нет нужды использовать дорогую технику. Кроме того, построить такой дом можно всего за 5-6 месяцев, а это значит, что на зарплату строителям уйдет меньше денег, чем на традиционной, долгой стройке. Стоимость квартир в деревянном доме без отделки — всего 150-200 долларов за квадратный метр.

Есть, конечно, и недостатки. Плохая шумоизоляция, повышенная пожароопасность. Но в Швеции и Финляндии есть целые городки, состоящие почти полностью из деревянных построек, и ничего, стоят по сто лет, не разваливаются, не гниют, не горят. Главное — соблюдать технику безопасности и правильно эксплуатировать такие постройки. Кроме того, у такого жилья есть большой плюс — оно энергоэффективно.

Я всегда считал, что если мы не можем освободить захваченную территорию, нужно хотя бы вытащить оттуда наших сограждан, которые не поддерживают боевиков, но вынужденно остаются в ОРДЛО и не могут выехать без помощи государства. Нельзя бросать в беде своих. Если уж все равно в бюджете выделяются на это деньги, то лучше расходовать их так, чтобы помочь как можно большему числу переселенцев.

Средства можно было бы выделять не только из государственного, но и из местных бюджетов. Города с населением от 50 тысяч могли бы возводить в год несколько 2-х этажных каркасных домов без особой нагрузки на бюджет. На всякую чушь у нас повсеместно тратится гораздо больше. Всей страной могли бы облегчить участь людей, лишившихся жилья в связи с войной и оккупацией, показать пример гражданской солидарности и взаимовыручки назло врагам. Представьте, как скрежетали бы зубами киселевы-соловьевы, если бы на всю их пропагандистскую слизь о «карателях-фашистах» мы бы отвечали вот такой взаимопомощью — спасли, расселили десятки тысяч жителей Донбасса.

Джерело: блог Дениса Казанського

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