Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 46 тис. осіб



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Всі пункти пропуску працюють у штатному режимі

За минулу добу пункти пропуску на Донбасі перетнули 46 тис. осіб. Про це повідомляє Державна прикордонна служби України.

Повідомляється, що сьогодні всі контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення відкрилися згідно осінньому графіку і працюють у штатному режимі.

У чергах вранці перебувала така кількість транспортних засобів: «Майорське» - 20/40; «Маріїнка» - 0/40; «Новотроїцьке» - 20/40; «Гнутово» - 10/10.

За минулу добу КПВВ перетнули 46 тис. осіб і 5,6 тис. транспортних засобів:

«Майорське» - 10560 людина і 1190 транспортних засобів;

«Маріїнка» - 9830 людина і 1820 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» - 9070 людина і 1640 транспортних засобів;

«Гнутово» - 4215 людина і 920 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» - 12420 осіб.

Прикордонники Краматорського загону спільно зі співробітниками фіскальної служби зі складу Об’єднаних сил завадили незаконному переміщенню через КПВВ «Майорське» партії одягу на суму майже 13 тисяч гривень. Товар вилучено та передано представникам ДФС для прийняття відповідного правового рішення.