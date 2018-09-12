Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 46 тис. осіб
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Розсилка
Всі пункти пропуску працюють у штатному режимі
За минулу добу пункти пропуску на Донбасі перетнули 46 тис. осіб. Про це повідомляє Державна прикордонна служби України.
Повідомляється, що сьогодні всі контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення відкрилися згідно осінньому графіку і працюють у штатному режимі.
У чергах вранці перебувала така кількість транспортних засобів: «Майорське» - 20/40; «Маріїнка» - 0/40; «Новотроїцьке» - 20/40; «Гнутово» - 10/10.
За минулу добу КПВВ перетнули 46 тис. осіб і 5,6 тис. транспортних засобів:
- «Майорське» - 10560 людина і 1190 транспортних засобів;
- «Маріїнка» - 9830 людина і 1820 транспортних засобів;
- «Новотроїцьке» - 9070 людина і 1640 транспортних засобів;
- «Гнутово» - 4215 людина і 920 транспортних засобів;
- «Станиця Луганська» - 12420 осіб.