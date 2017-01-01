Як звалити свою криворукість на інших? Лайфхак від власника ЗАЗу

1 грудня прес-служба компанії «Укравто» розповсюдила заяву, в якій повідомила, що припиняє випуск автомобілів «Ланос». Новину розмістили всі провідні новинні сайти України. Пішла епоха.

Мовою оригіналу Ничего удивительного в том, что «Ланосы» перестали собирать, нет. Эта модель выпускается 20 лет, с 1997 года, и давно уже морально устарела. Но в компании «Укравто» прекращение сборки «Ланосов» внезапно объяснили экономическим кризисом и конкуренцией со стороны подержанных машин на

1 грудня прес-служба компанії «Укравто» розповсюдила заяву, в якій повідомила, що припиняє випуск автомобілів «Ланос». Новину розмістили всі провідні новинні сайти України. Пішла епоха.

Мовою оригіналу

Ничего удивительного в том, что «Ланосы» перестали собирать, нет. Эта модель выпускается 20 лет, с 1997 года, и давно уже морально устарела. Но в компании «Укравто» прекращение сборки «Ланосов» внезапно объяснили экономическим кризисом и конкуренцией со стороны подержанных машин на «евробляхах».

«Ми призупинили виробництво автомобілів моделі Lanos. Причиною цього рішення стала економічна ситуація в країні та зниження попиту на авто. Також вплинула проблема ввезення дешевих старих авто в обхід розмитнення», — говорится в заявлении «Укравто».

У человека, плохо знакомого с ситуацией на рынке, разумеется, сложится впечатление, что в стране свирепствует кризис и продажи новых автомобилей падают. Давайте проверим, действительно ли у всех все так же плохо, как у «Укравто»?

А вот и нет. Оказывается продажи новых автомобилей в Украине за десять месяцев этого года выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Более того, если смотреть статистику по продажам, то будет видно, что почти у всех, кроме ЗАЗа, продажи росли. Вот статистика из журнала «Новое время».

Почему-то кризис не помешал «Тойоте» нарастить продажи на 30%, а «Шкоде» — на 45. Только у «ЗАЗа», который выпускает «Ланосы» — провал на треть.

Отдельно стоит обратить внимание на показатели марки Ravon, которая увеличила продажи на 1500 процентов в сравнении с прошлым годом. Этот бренд теперь входит в 20 самых популярных марок в стране. Хит продаж — Ravon R2, цена которого лишь немного выше, чем у «Ланоса».

А знаете, кто это производит? Узбекистан! Ravon — это бывший УЗ-Дэу. То есть, собрат нашего «Ланоса». Почему-то узбекам наши евробляхи оказались не страшны, а национальный производитель жалуется, что не может с ними конкурировать. Узбекские тачки везут за тысячу километров, и они завоевывают украинский рынок, несмотря на экономическую ситуацию и подержанные авто. А «Укравто» демонстрирует полную импотенцию даже на родных просторах. Не говоря уже про какой-то экспорт. Может, дело не в экономической ситуации, а в глупости менеджмента и криворукости руководства?

На днях на сайте Цензоре вышло совершенно эпичное интервью олигарха Тариэла Васадзе, который является владельцем компании «Укравто» и завода ЗАЗ.

«Производство ЗАЗ падает, потому что дешевле купить «евробляху», не заплатив налогов» — жаловался олигарх.

Нет, Тариэл. Производство ЗАЗ падает, потому что ты производишь устаревшее, никому не нужное говно и пытаешься впарить его людям по неадекватным ценам. А покупатель не любит, когда его так нагло обманывают. Поэтому люди лучше переплатят тысячу долларов и купят узбекский Ravon, с более лучшей комплектацией, чем насточертевший всем «Ланосос».

Эти же слова опровергает и официальная статистика того же «Укравто». Производство на ЗАЗе обвалилось около десяти лет назад, когда никаких евроблях в Украине еще не было.

Задолго до войны ситуация на ЗАЗе с каждым годом только ухудшалась. На любом заводе руководство за такое вредительство было бы уже давно уволено. Но Тариэл Васадзе не может уволить сам себя. Поэтому он не успокоится, пока не доконает завод окончательно.

К сожалению, похожая ситуация наблюдается не только на ЗАЗе, но и на многих других украинских предприятиях, которые в свое время достались плохим управленцам. «Отжать», захватить, «прихватизировать» наши олигархи научились очень хорошо. А вот управлять и развивать — нет.

Сырьевые предприятия, которые добывают руду и плавят из нее чушки, у нас работают еще более-менее эффективно. А вот с более сложным производством уже проблемы. Без огромных заградительных пошлин и жесткой протекции такие предприятия не способны нормально конкурировать и выживать.

То что смогли узбеки, Тариэл Васадзе не может.

Джерело: блог Дениса Казанського

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