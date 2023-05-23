Під музику та з ескортом: у ПВК «Вагнер» розповіли, як слід ховати найманців

ПВК «Вагнер» закликає місцеву владу проводжати на цвинтар загиблих в Україні найманців «із усіма почестями»

Чиновники місцевих адміністрацій мають надавати на похороні найманців ПВК «Вагнер» «почесний ескорт» та «оркестр». Листи з такою вимогою до місцевої влади розіслав один із керівників ПВК Андрій Трошев, якого репрезентують як героя Росії та лідера близької до Євгена Пригожина громадської організації «Ліга захисту інтересів ветеранів локальних воєн та військових конфліктів». Про це пише видання «Верстка».

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Якщо чиновники відмовить у наданні ескорту та оркестру, ПВК просить родичів загиблих найманців «надсилати дані» тих, хто не пішов на співпрацю. Зробити це можна у спеціальних чатах, у яких «куратори» «Вагнера» збиратимуть імена та посади «для подальшого реагування».

Слід зазначити, що Трошев – постійний підписувач різних масових звернень від структур «Вагнера», зокрема листів до росіян із закликом вступити до армії найманців. Він один із небагатьох представників керівництва ПВК крім Пригожина, якого часто згадують у публічному полі. У ЗМІ його називають «начальником штабу» та «головою служби безпеки» ПВК.

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Лист до місцевих чиновників щодо похорону найманців з'явився після того, як президент РФ Володимир Путін привітав «Вагнер» та російських військових із захопленням українського міста Бахмут. Пригожин заявляв про його повне взяття 20 травня опівдні. За його словами, «бахмутська м'ясорубка» тривала 224 дні. Операція, що розпочалася 8 жовтня 2022 року, була покликана дати можливість «пошарпаній російській армії отямитися», – сказав Пригожин.

Також він заявив, що ПВК повністю вийде з Бахмута 25 травня і піде з передової «на відпочинок та перепідготовку».

Згідно з найконсервативнішою оцінкою, під час штурму Бахмута російська сторона могла втратити вбитими близько 12 тис. осіб. Проте з урахуванням «Вагнера» реальна кількість загиблих може бути набагато вищою, оскільки серед найманців було багато ув'язнених, яких ховали на нових цвинтарях на території України або робили це потай. Втрати «Вагнера» у Бахмуті можуть сягати 20–30 тис. осіб. На кожного вбитого українського військовослужбовця припадає щонайменше п'ять російських, стверджували джерела в НАТО.

Нагадаємо, Кремль, імовірно, готує механізми, щоб у майбутньому визнати зрадником ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Проте це скоріш за все не відбудеться найближчим часом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики прокоментували інформацію The Washington Post про те, що Пригожин нібито намагався зв'язатися з українською розвідкою та обміняти інформацію про позиції російських військових в обмін на контроль над Бахмутом.