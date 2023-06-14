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Кадиров благає українську розвідку про допомогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кадиров благає українську розвідку про допомогу
Рамзан Кадиров помітно нервує та заявляє, що не може ніяк зв'язатися із соратником
фото з відкритих джерел

Кадиров просить українську розвідку надати інформацію про місце удару

Соратника Рамзана Кадирова, депутата держдуми Адама Делімханова було поранено в Запорізькій області. Відповідна інформація почала з'являтись у російських ЗМІ, а також про це написав сам голова Чечні.

Депутат Державної Думи, заступник голови Уряду Чеченської республіки Адам Делімханов був поранений у Запорізькій області. За заявами деяких російських ЗМІ, він може бути живий, втім, реальний стан справ соратника Кадирова може бути набагато гіршим.

Так, сам Рамзан Кадиров вже помітно нервує та заявляє, що не може ніяк зв'язатися із соратником. Глава Чечні вже настільки зневірився, що звернувся до українських розвідників і пообіцяв винагороду за інформацію про удар по позиціях, де був його «дорогий брат».

«Я сам не можу ніяк вийти на Адама Делімханова. На зв'язок він не виходить. Прошу українську розвідку надати інформацію про те, за яким саме місцем і за якими позиціями було завдано удару, щоб таки зміг знайти мого дорогого брата. Винагороду обіцяю щедру і дуже прошу допомогти», – написав Кадиров.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що в українському місті Приморську, що на Запоріжжі військові ліквідували праву руку очільника Чечні Рамзана Кадирова Адама Делімханова. Про це повідомив Кирило Сазонов.

За словами військового, над знищенням терориста працювали підрозділи Бандерлоги з групою Горизонт, Фобос та оперативне угруповання військ Запоріжжя.

Разом з Делімхановим померли й інші особи наближені до Кадирова та ще до близько двохсот осіб особового складу.

До слова, триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.

Теги: росія Чечня Рамзан Кадиров

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