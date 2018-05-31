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    Думки вголос

    «Вбивство Бабченка»: багато хто «спалився» на найвищому міжнародному рівні

    • Дмитро Кулеба

      Посол з особливих доручень МЗС Дмитро Кулеба, безпосередній учасник переговорів у Мінську

    • Розсилка
    Аркадій Бабченко - «Вбивство Бабченка»: багато хто «спалився» на найвищому міжнародному рівні
    Аркадій Бабченко

    Фокус буде на тому, що Україна вкотре повела себе неправильно

    Це сюр із щасливим кінцем. Жорстокий сюр. Це факт. Багато хто «спалився» на найвищому міжнародному рівні. Таке нам не пробачать.

    Зараз буде продовження сюру: звинувачення України, що так не можна, що так не робиться, і що виграє від цього лише Кремль. Про те, що було розкрите вбивство, замовлене Росією, згадувати особливо не будуть.

    Фокус буде на тому, що Україна вкотре повела себе неправильно. Тому що ніхто не повинен думати, що Україна в принципі може вести себе правильно.

    Потім буде якась чергова ситуація, коли ми дійсно поведемо себе неправильно (а таке неминуче буде), і буде «ну, ми ж казали, інакше й бути не могло». І наш ФБ вкотре підхопить це, бо останнє, у що ми віримо, це у власну державу. І так ця війна триватиме далі.

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    Джерело: блог Дмитра Кулеби

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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