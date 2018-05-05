Московські попи отримали з Росії вказівки, як заважати автокефалії Української церкви

Найближчим часом представники УПЦ МП планують організувати зустріч з Папським (Апостольським) нунцієм в Україні Клаудіо Гуджеротті

Мовою оригіналу По информации ИС, в рамках мероприятий по противодействию получения автокефалии Украинской православной церковью, высшее духовенство УПЦ МП получило указание из Москвы провести встречи с влиятельными украинскими политиками, бизнесменами, государственными деятелями, представителями иностранных дипломатических и экспертных кругов в

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

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Папський (Апостольський) нунцій в Україні Клаудіо Гуджеротті

Найближчим часом представники УПЦ МП планують організувати зустріч з Папським (Апостольським) нунцієм в Україні Клаудіо Гуджеротті

Мовою оригіналу

По информации ИС, в рамках мероприятий по противодействию получения автокефалии Украинской православной церковью, высшее духовенство УПЦ МП получило указание из Москвы провести встречи с влиятельными украинскими политиками, бизнесменами, государственными деятелями, представителями иностранных дипломатических и экспертных кругов в Украине, с которыми удается установить контакт.

Поставленная Москвой цель таких встреч - сформировать устойчивое мнение и убедить максимально возможное количество игроков, которые имеют реальные возможности влиять на реализацию государственной политики и принятию решений в Украине, в том, что создание Украинской поместной православной церкви и получение ею автокефалии нецелесообразно по различным причинам.

Таким образом в Москве планируют сформировать определенную «инициативную группу», которая поможет УПЦ МП реализовать дальнейшие мероприятия по блокированию объединительных процессов в Украинском православии и принятия решения о предоставлении автокефалии Украинской церкви. Также, по данным ИС, в ближайшее время представители УПЦ МП планируют организовать встречу с Папским (Апостольским) нунцием в Украине Клаудио Гуджеротти, который, по их мнению, проявляет определенную лояльность к Москве и УПЦ МП, и убедить его донести до Папы Римского Франциска необходимые Москве сигналы и месседжи.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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