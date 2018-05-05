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    Думки вголос

    Московські попи отримали з Росії вказівки, як заважати автокефалії Української церкви

    Найближчим часом представники УПЦ МП планують організувати зустріч з Папським (Апостольським) нунцієм в Україні Клаудіо Гуджеротті
    Мовою оригіналу По информации ИС, в рамках мероприятий по противодействию получения автокефалии Украинской православной церковью, высшее духовенство УПЦ МП получило указание из Москвы провести встречи с влиятельными украинскими политиками, бизнесменами, государственными деятелями, представителями иностранных дипломатических и экспертных кругов в
    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Сьогодні, 18:28
    • Розсилка
    Папський (Апостольський) нунцій в Україні Клаудіо Гуджеротті
    Папський (Апостольський) нунцій в Україні Клаудіо Гуджеротті

    Найближчим часом представники УПЦ МП планують організувати зустріч з Папським (Апостольським) нунцієм в Україні Клаудіо Гуджеротті

    Мовою оригіналу

    По информации ИС, в рамках мероприятий по противодействию получения автокефалии Украинской православной церковью, высшее духовенство УПЦ МП получило указание из Москвы провести встречи с влиятельными украинскими политиками, бизнесменами, государственными деятелями, представителями иностранных дипломатических и экспертных кругов в Украине, с которыми удается установить контакт.

    Поставленная Москвой цель таких встреч - сформировать устойчивое мнение и убедить максимально возможное количество игроков, которые имеют реальные возможности влиять на реализацию государственной политики и принятию решений в Украине, в том, что создание Украинской поместной православной церкви и получение ею автокефалии нецелесообразно по различным причинам.

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    Таким образом в Москве планируют сформировать определенную «инициативную группу», которая поможет УПЦ МП реализовать дальнейшие мероприятия по блокированию объединительных процессов в Украинском православии и принятия решения о предоставлении автокефалии Украинской церкви.

    Также, по данным ИС, в ближайшее время представители УПЦ МП планируют организовать встречу с Папским (Апостольским) нунцием в Украине Клаудио Гуджеротти, который, по их мнению, проявляет определенную лояльность к Москве и УПЦ МП, и убедить его донести до Папы Римского Франциска необходимые Москве сигналы и месседжи.

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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