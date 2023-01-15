Головна Думки вголос Дмитро Снєгирьов
search button user button menu button
Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Призначення Лапіна – тривожний сигнал. Як кадрові зміни в армії РФ вплинуть на фронт

glavcom.ua
Лапін отримав звання героя Росії саме за успішний характер штурму українських міст Сєвєродонець і Лисичанськ

Небезпека у тому, що у Лапіна є реальний досвід

Призначення генерала Олександра Лапіна на керівну посаду до командування Сухопутних військ збройних сил російської федерації відбилося на стані справ на фронті. Зокрема, у російських окупантів змінилися тактика та стратегія ведення бойових дій.

Я би назвав призначення Лапіна начальником штабу Сухопутних військ збройних сил російської федерації тривожним дзвоником. 

Тобто, всі ті розмови про його дискредитацію і відхід у небуття, на жаль, не підтвердилися. 

Небезпека у тому, що у Лапіна є реальний досвід. І те, що зараз відбувається в районі Бахмута, Соледара і Кліщіївки, є фактично повторення сценарію Лисичанська і Сєвєродонецька.

Якщо раніше вони штурмували міста, себто йшли на безпосередній вогневий контакт у середмісті – це стосувалося і Попасної, і Рубіжного, – то потім противник застосував тактику флангових охоплень опорних пунктів оборони української армії.

Мовиться про те, що росіяни намагалися обійти опорні пункти української оборони, уникаючи жертв серед власного особового складу. Ця тактика яскраво проявилась 20 травня, коли був здійснений фланговий обхід українських позицій поблизу селищ Троїцьке, Врубівка і Дружба.

Також підкреслю, тоді на Луганщині були задіяні найбільш боєздатні сили російської окупаційної армії. Це – 40 бригада морської піхоти і підрозділи 76-ї дивізії ВДВ. Останні брали безпосередню участь власне у флангових охопленнях позицій ЗСУ.

Примітно, що Лапін отримав звання героя Росії саме за успішний характер штурму українських міст Сєвєродонець і Лисичанськ.

Наразі на Бахмутському напрямку росіяни також відійшли від лобових штурмів, які демонстрували впродовж останніх місяців, і перейшли до тактики флангових охоплень. А призначення Лапіна дивним чином «збіглося» із зміною тактики і стратегії військового протистояння росіян, коли одночасно йдуть наступи на Соледар і в районі Кліщіївки, яка взагалі випала з поля зору.

Нагадаю, російський генерал-полковник Олександр Лапін отримав посаду начальника Головного штабу Сухопутних військ збройних сил РФ. Раніше його відсторонили від посади командувача угруповання окупантів «Центр», яке брало участь у боях за Лисичанськ.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генерал Лапін, якого критикували за провали на українських фронтах, пішов на підвищення
Генерал Лапін, якого критикували за провали на українських фронтах, пішов на підвищення
10 сiчня, 09:32
Лапін втратив посаду після критики Кадирова
Командувача угрупуванням російських військ «Центр» Олександра Лапіна знято з посади
29 жовтня, 2022, 16:54
Окупанти вночі демонтували пам'ятник Шевченку в Мелітополі
Росія веде війну проти нашої ідентичності
Сьогодні, 19:05

Дмитро Снєгирьов

Призначення Лапіна – тривожний сигнал. Як кадрові зміни в армії РФ вплинуть на фронт
Призначення Лапіна – тривожний сигнал. Як кадрові зміни в армії РФ вплинуть на фронт
Вуличні бої в Соледарі: «вагнерівців» кинули на утилізацію
Вуличні бої в Соледарі: «вагнерівців» кинули на утилізацію
Техногенний шантаж: окупанти можуть повторити на кримському «Титані» сценарій Запорізької АЕС
Техногенний шантаж: окупанти можуть повторити на кримському «Титані» сценарій Запорізької АЕС
Одностороннє «припинення вогню» – маніпуляція Путіна: чого прагне РФ
Одностороннє «припинення вогню» – маніпуляція Путіна: чого прагне РФ
На Луганщині 15 тисяч окупантів можуть опинитись у «котлі»
На Луганщині 15 тисяч окупантів можуть опинитись у «котлі»
Передача Україні наступального озброєння і нових ракет для Himars пришвидчать деокупацію територій
Передача Україні наступального озброєння і нових ракет для Himars пришвидчать деокупацію територій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
З’явилося відео моменту удару ракети в будинок у Дніпрі
65K
Трагедія у Дніпрі: скандальна заява Арестовича обурила українців
62K
Чи утримують ЗСУ позиції у Соледарі: оцінка ISW
53K
Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав
29K
Українці отримають підвищені пенсії: коли, кому й на скільки збільшать виплати
15K
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту