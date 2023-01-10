Генерал Лапін, якого критикували за провали на українських фронтах, пішов на підвищення

Лапін втратив посаду командування військами «Центр» практично відразу після того, як його в черговий раз жорстко розкритикував Кадиров

Генерал-полковника Олександра Лапіна, якого у жовтні звільнили з посади командувача угрупуванням російських військ «Центр», призначили начальником Головного штабу Сухопутних військ РФ. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерело в міноборони.

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Нагадаємо, що раніше Путін нагородив Лапіна званням героя Росії за взяття Лисичанська. Після цього на Лапіна обрушилася хвиля критики за те, що він фактично був відсутній там.

Лапін втратив посаду практично відразу після того, як його в черговий раз жорстко розкритикував голова Чечні Рамзан Кадиров. Кадиров, який разом із творцем приватної військової компанії «Група Вагнера» Євгеном Пригожиним, є «обличчям» так званої «фракції силовиків» у Росії, вже не вперше виступив з різкою критикою на адресу командувача Лапіна. На початку жовтня Кадиров звинуватив генерал-полковника у втраті Лимана, а також розкритикував кадрову політику міноборони РФ загалом.

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Раніше повідомлялося, що росіяни критикують Путіна за вибухи в тилу.

Нагадаємо, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.