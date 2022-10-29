Командувача угрупуванням російських військ «Центр» Олександра Лапіна знято з посади

Лапіна звільнили після того, як його розкритикував Рамзан Кадиров

Генерала-полковника Олександра Лапіна знято з посади командувача угруповання російських військ «Центр» в Україні. Про це інформують російські ЗМІ. Про причини такого рішення наразі не повідомляється.

Лапін втратив посаду практично відразу після того, як його в черговий раз жорстко розкритикував голова Чечні Рамзан Кадиров.

Кадиров, який разом із творцем приватної військової компанії «Група Вагнера» Євгеном Пригожиним, є «обличчям» так званої «фракції силовиків» у Росії, вже не вперше виступив з різкою критикою на адресу командувача Лапіна.

На початку жовтня Кадиров звинуватив генерал-полковника у втраті Лимана, а також розкритикував кадрову політику Міноборони РФ загалом.

Приблизно в той же час, за даними американської розвідки, під час зустрічі з Путіним Пригожин розповідав диктатору про помилки, допущені на війні в Україні. Також Пригожин нібито висловив невдоволення тим, що Міноборони РФ покладає надто багато зобов'язань на ПВК Вагнера, не виділяючи при цьому достатньо фінансових і матеріальних ресурсів.

Чергова атака на Лапіна з боку Кадирова відбулася 27 жовтня. «Піхотинець Путіна» звинуватив генерала в тому, що в районі населених пунктів Терни, Торське та Ямполівка російську лінію оборони без бою перетнули п'ять БТР ЗСУ та 50 військовослужбовців. Відповідальним за цю ділянку, заявив голова Чечні, був Лапін. Наступ, за словами Кадирова, вдалося зупинити, але для цього довелося зняти частину військ із оборони міста Рубіжне.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін намагається відновити авторитет міністра оборони Сергія Шойгу, щоб протистояти зростальному впливу військового угруповання силовиків.