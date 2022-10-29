Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Командувача угрупуванням російських військ «Центр» Олександра Лапіна знято з посади

Надія Карбунар
glavcom.ua
Командувача угрупуванням російських військ «Центр» Олександра Лапіна знято з посади
Лапін втратив посаду після критики Кадирова
фото з відкритих джерел

Лапіна звільнили після того, як його розкритикував Рамзан Кадиров

Генерала-полковника Олександра Лапіна знято з посади командувача угруповання російських військ «Центр» в Україні. Про це інформують російські ЗМІ. Про причини такого рішення наразі не повідомляється.

Командувача угрупуванням російських військ «Центр» Олександра Лапіна знято з посади фото 1

Лапін втратив посаду практично відразу після того, як його в черговий раз жорстко розкритикував голова Чечні Рамзан Кадиров.

Кадиров, який разом із творцем приватної військової компанії «Група Вагнера» Євгеном Пригожиним, є «обличчям» так званої «фракції силовиків» у Росії, вже не вперше виступив з різкою критикою на адресу командувача Лапіна.

На початку жовтня Кадиров звинуватив генерал-полковника у втраті Лимана, а також розкритикував кадрову політику Міноборони РФ загалом.

Приблизно в той же час, за даними американської розвідки, під час зустрічі з Путіним Пригожин розповідав диктатору про помилки, допущені на війні в Україні. Також Пригожин нібито висловив невдоволення тим, що Міноборони РФ покладає надто багато зобов'язань на ПВК Вагнера, не виділяючи при цьому достатньо фінансових і матеріальних ресурсів.

Чергова атака на Лапіна з боку Кадирова відбулася 27 жовтня. «Піхотинець Путіна» звинуватив генерала в тому, що в районі населених пунктів Терни, Торське та Ямполівка російську лінію оборони без бою перетнули п'ять БТР ЗСУ та 50 військовослужбовців. Відповідальним за цю ділянку, заявив голова Чечні, був Лапін. Наступ, за словами Кадирова, вдалося зупинити, але для цього довелося зняти частину військ із оборони міста Рубіжне.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін намагається відновити авторитет міністра оборони Сергія Шойгу, щоб протистояти зростальному впливу військового угруповання силовиків. 

Теги: диктатор Міноборони наступ путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На будівлі чеського МВС з'явилася незвичайна інсталяція
МВС Чехії до свята прикрасило свою штаб-квартиру мертвим Путіним
Вчора, 20:38
Норвезькі служби безпеки затримали вже кількох росіян через незаконний запуск дронів
Норвезький суд залишив під вартою сина друга Путіна
Сьогодні, 08:26
Напад Путіна на Україну є спробою спричинити хаос і знищити якомога більше Європи
«Керований силами зла». Глава Європейського центробанку охарактеризувала Путіна
Сьогодні, 06:21

Події в Україні

Командувача угрупуванням російських військ «Центр» Олександра Лапіна знято з посади
Командувача угрупуванням російських військ «Центр» Олександра Лапіна знято з посади
ЗМІ назвали ім’я командира корабля РФ, який запускає ракети по Україні
ЗМІ назвали ім’я командира корабля РФ, який запускає ракети по Україні
Вибухи в Севастополі: з’явилося відео російських кораблів, які горять
Вибухи в Севастополі: з’явилося відео російських кораблів, які горять
Ситуація може швидко змінитися: розвідка повідомила, коли РФ може здійснити наступ з Білорусі
Ситуація може швидко змінитися: розвідка повідомила, коли РФ може здійснити наступ з Білорусі
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: білоруська армія може створити проблеми для ЗСУ
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: білоруська армія може створити проблеми для ЗСУ
Захисники «Азовсталі», медики та моряк зі Зміїного: 52 українців повернулися з полону
Захисники «Азовсталі», медики та моряк зі Зміїного: 52 українців повернулися з полону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
305K
Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля
34K
Іранський опозиціонер звернувся до Зеленського
22K
Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
19K
Прокидався під гімн РФ: деталі про полковника із харківської СБУ
16K
Вакцина Pfizer може викликати неприємний побічний ефект у жінок
15K
29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Сьогодні, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Вчора, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Вчора, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Вчора, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
27 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту