Дмитро Снєгирьов Політолог, військовий експерт

Покровський напрямок: як ЗСУ перемелюють наступ РФ

фото: AP

Покровський напрямок залишається однією з найбільш напружених ділянок фронту, де російські війська роблять спроби флангового охоплення і виходу до адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Основні зусилля противника зосереджені в районах населених пунктів Гришине та Родинське.

За словами військового експерта Владислава Селезньова,  район Покровська і Мирнограда, як і раніше, залишається зосередженням ворожих зусиль – найбільше бойових зіткнень за добу відбувається саме там.

«Навіть за підсумками так званого «великоднього перемир’я» кількість бойових зіткнень чимала, й, до речі, у противника чималий рівень втрат. Тобто ворог спробував скористатися військовою хитрістю, щоб значно покращити своє тактичне становище на певних рубежах і позиціях. Але там, де він намагався атакувати, всі ці спроби були відбиті, і противник не домігся нічого нового, окрім збільшення мартирологу їхніх втрат», – зазначає військовий :експерт.

На цей момент окупанти зосередили основні дії по флангах українського угруповання – це район Гришиного і район Родинського. У районі Родинського Силам оборони України вдалося значною мірою стабілізувати ситуацію.

У районі Родинського  наразі тривають ближні бої (переважно в південній частині містечка, а також на північному заході від нього та в районі «Козацької» шахти).

За словами координатора групи «Інформаційний спротив» К. Машовця, поки що російські війська не змогли зайняти його значними силами. Однак противник продовжує закріплюватися і накопичуватися в районі шахти «Краснолиманська» ) та на південь від Родинського (у районі кількох груп сільськогосподарських будівель-ангарів). Саме звідти діють невеликі піхотні групи російських військ, намагаючись, як проникнути в Родинське, так й обійти його із заходу та північного заходу.

У районі Гришиного ситуація залишається напруженою. Противник прагне розвинути наступ у населеному пункті. Тривають стрілецькі бої. Малі піхотні групи ворога діють кількома хвилями на добу, намагаючись просочитися до центральної частини населеного пункту та закріпитися. Фіксуються спроби подальшого просування вглиб забудов у північну частину селища.

Противник намагається вийти на Сергіївку з флангу, обійти українські позиції та створити загрозу напівоточення. Наразі ці спроби залишаються безрезультатними, однак тиск зберігається. Ситуація на напрямку динамічна. Основні зусилля зосереджені на утриманні рубежів та контролі над вузьким напрямком атаки.

Утім, попри тривалість бойових дій, противнику не вдалося досягти поставлених завдань на цьому напрямку.

Можна говорити про те, що за півтора року боїв на Покровському напрямку окупанти не досягли поставленої мети. Водночас їх втрати співмірні з кількістю особового складу цілого військового округу – йдеться про найбільш боєздатні підрозділи російських окупаційних військ.

За даними самої російської армії, до 75% втрат особового складу на Покровському напрямку – це результат роботи українських дронів.

Якщо говорити про втрати особового складу за квітень з урахуванням високої інтенсивності бойових дій, коли фіксується від 40 до 60 бойових зіткнень щодня на цій ділянці фронту, то, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, вони становлять від 8 до 10 тис. осіб. Це безповоротні втрати. Якщо брати загальні втрати за квітень, включаючи санітарні (поранені), то цифри доходять до 15-17 тис.

Причому, з початку наступальної операції Росії на Покровському напрямку, за даними того ж ГУР МО України, втрати окупантів порівнянні з чисельністю особового складу всього Західного військового округу армії РФ.

Іншими словами, завдяки успішним діям Сил оборони України на цьому напрямку, утилізовані найбільш боєздатні підрозділи російської армії

Примітно, що дії російських військ у районі Покровська мають не тільки військове, а й стратегічне значення, включаючи політичні та економічні цілі.

Мова йде про спроби флангового охоплення і виходу до адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Завдання противника – масштабування театру бойових дій за рахунок територій, які не включені до складу країни-окупанта згідно указу російського диктатора. Тому, крім військового значення, ці бойові дії мають і політичний, і економічний характер. Політичне значення – це спроба тиску під час переговорів. Економічне – прагнення встановити контроль над родовищами коксівного вугілля, яке критично важливе для української металургії. Фактично війна йде не стільки за територію, скільки за контроль над природними ресурсами.

Також зазначу, що російська сторона не рахується зі значними втратами особового складу, намагаючись домогтися просування завдяки зміні тактики.

Для подальшого просування на Покровському напрямку вони знову застосовують змішаний характер атак – з використанням автомототехніки. Але українські оператори дронів знищують як живу силу, так і техніку противника ще на підходах до лінії бойового зіткнення.

Статистку ворожих втрат оприлюднили у 7 корпусу ШР ДШВ. Безпілотна компонента дозволила ефективно відпрацювати не лише по ворожій піхоті, а й артилерії, яку противник намагається затягувати у Покровськ. Загалом за період з 1 по 10 квітня ліквідовано та поранено – 483 окупанти. Знищено та пошкоджено: 28 одиниць бронетехніки та артилерійських систем; 26 вантажних і легкових автомобілів; 23 квадроциклів та мотоциклів; 309 укриттів противника.

Серед успішних дій Сил оборони України – ліквідація кількох пунктів операторів БПЛА підрозділів «Рубікон», яких перекинули саме на Покровський напрямок з метою посилення наступальних можливостей противника.

Окремо зверну увагу на високі втрати російських військ в районі Родинського.

За оцінкою російської сторони, після останнього невдалого штурму втрати окупантів склали значну кількість особового складу. І це тільки в ході одного штурму позицій Сил оборони України.

Нагадаю, у Кремлі визначили нову дату для захоплення низки українських міст. Як днями заявив президент України Володимир Зеленський, у Кремлі поставили завдання російській окупаційній армії до кінця квітня захопити низку міст на одному з напрямків – Покровськ, Дружківку та Костянтинівку. Водночас Зеленський додав, що сил для цього у Росії зараз немає.

Зеленський також зазначив, що на цьому напрямку росіяни зазнають великих втрат, але й нашим бійцям стримувати наступ ворога дуже важко.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Читайте також

НАТО не очікує скорочення допомоги Україні через ситуацію з Іраном
Генсек НАТО відповів, чи вплине війна в Ірані на постачання зброї Україні
Вчора, 23:48
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 863 танки
Втрати ворога станом на 14 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
14 квiтня, 06:43
Литва попередила про нову інформаційну операцію РФ
РФ посилила інформаційні атаки: заява литовської армії
7 квiтня, 21:37
Нафтодолари більше не рятують Путіна
Нафтогазовий обвал РФ: Україна добиває бюджет Путіна
7 квiтня, 08:35
Ворог поширює фейк про дезертирство українських бійців
Росіяни розганяють у мережі фейкове відео про втечу з позицій бійців 36-ї бригади
7 квiтня, 08:17
Павло Таланкін приніс свій Оскар до церкви Парижу в авосьці
Росіянин та співавтор фільму «Містер Ніхто проти Путіна» освятив свою статуетку Оскара в Парижі (фото)
30 березня, 18:39
Трамп, Іран і нафтові мільйони: FT пише про вкрай підозрілу активність на біржі
Трамп, Іран і нафтові мільйони: FT пише про вкрай підозрілу активність на біржі
24 березня, 05:28
США застосували надпотужні бомби для знищення підземних ракетних об’єктів Ірану
США застосували надпотужні бомби для знищення підземних ракетних об’єктів Ірану
18 березня, 04:28
Сергію Сінчуку назавжди 52
Поліг під час бойових дій на Харківщині. Згадаймо Сергія Сінчука
17 березня, 09:00

Від Будапешта до сьогодення: що стоїть за заявами Кремля і чи настав час Україні переглянути свій без’ядерний статус?
Від Будапешта до сьогодення: що стоїть за заявами Кремля і чи настав час Україні переглянути свій без’ядерний статус?
Кубанська Народна Республіка: нереалізований союз з Україною
Кубанська Народна Республіка: нереалізований союз з Україною
Удар по дамбі Печенізького водосховища як доказ брехні Кремля: російського контролю над Куп'янськом не існує
Удар по дамбі Печенізького водосховища як доказ брехні Кремля: російського контролю над Куп'янськом не існує
Крим у фокусі Женевських перемовин: чому компроміси щодо півострова не прийнятні для України
Крим у фокусі Женевських перемовин: чому компроміси щодо півострова не прийнятні для України
Атаки по газовій інфраструктурі: як РФ намагається зірвати підготовку України до зими
Атаки по газовій інфраструктурі: як РФ намагається зірвати підготовку України до зими

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Сьогодні, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
