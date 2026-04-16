Покровський напрямок: як ЗСУ перемелюють наступ РФ

Флангові атаки та великі втрати окупаційної армії: що відбувається на Покровському напрямку

Покровський напрямок залишається однією з найбільш напружених ділянок фронту, де російські війська роблять спроби флангового охоплення і виходу до адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Основні зусилля противника зосереджені в районах населених пунктів Гришине та Родинське.

За словами військового експерта Владислава Селезньова, район Покровська і Мирнограда, як і раніше, залишається зосередженням ворожих зусиль – найбільше бойових зіткнень за добу відбувається саме там.

«Навіть за підсумками так званого «великоднього перемир’я» кількість бойових зіткнень чимала, й, до речі, у противника чималий рівень втрат. Тобто ворог спробував скористатися військовою хитрістю, щоб значно покращити своє тактичне становище на певних рубежах і позиціях. Але там, де він намагався атакувати, всі ці спроби були відбиті, і противник не домігся нічого нового, окрім збільшення мартирологу їхніх втрат», – зазначає військовий :експерт.

На цей момент окупанти зосередили основні дії по флангах українського угруповання – це район Гришиного і район Родинського. У районі Родинського Силам оборони України вдалося значною мірою стабілізувати ситуацію.

У районі Родинського наразі тривають ближні бої (переважно в південній частині містечка, а також на північному заході від нього та в районі «Козацької» шахти).

За словами координатора групи «Інформаційний спротив» К. Машовця, поки що російські війська не змогли зайняти його значними силами. Однак противник продовжує закріплюватися і накопичуватися в районі шахти «Краснолиманська» ) та на південь від Родинського (у районі кількох груп сільськогосподарських будівель-ангарів). Саме звідти діють невеликі піхотні групи російських військ, намагаючись, як проникнути в Родинське, так й обійти його із заходу та північного заходу.

У районі Гришиного ситуація залишається напруженою. Противник прагне розвинути наступ у населеному пункті. Тривають стрілецькі бої. Малі піхотні групи ворога діють кількома хвилями на добу, намагаючись просочитися до центральної частини населеного пункту та закріпитися. Фіксуються спроби подальшого просування вглиб забудов у північну частину селища.

Противник намагається вийти на Сергіївку з флангу, обійти українські позиції та створити загрозу напівоточення. Наразі ці спроби залишаються безрезультатними, однак тиск зберігається. Ситуація на напрямку динамічна. Основні зусилля зосереджені на утриманні рубежів та контролі над вузьким напрямком атаки.

Утім, попри тривалість бойових дій, противнику не вдалося досягти поставлених завдань на цьому напрямку.

Можна говорити про те, що за півтора року боїв на Покровському напрямку окупанти не досягли поставленої мети. Водночас їх втрати співмірні з кількістю особового складу цілого військового округу – йдеться про найбільш боєздатні підрозділи російських окупаційних військ.

За даними самої російської армії, до 75% втрат особового складу на Покровському напрямку – це результат роботи українських дронів.

Якщо говорити про втрати особового складу за квітень з урахуванням високої інтенсивності бойових дій, коли фіксується від 40 до 60 бойових зіткнень щодня на цій ділянці фронту, то, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, вони становлять від 8 до 10 тис. осіб. Це безповоротні втрати. Якщо брати загальні втрати за квітень, включаючи санітарні (поранені), то цифри доходять до 15-17 тис.

Причому, з початку наступальної операції Росії на Покровському напрямку, за даними того ж ГУР МО України, втрати окупантів порівнянні з чисельністю особового складу всього Західного військового округу армії РФ.

Іншими словами, завдяки успішним діям Сил оборони України на цьому напрямку, утилізовані найбільш боєздатні підрозділи російської армії

Примітно, що дії російських військ у районі Покровська мають не тільки військове, а й стратегічне значення, включаючи політичні та економічні цілі.

Мова йде про спроби флангового охоплення і виходу до адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Завдання противника – масштабування театру бойових дій за рахунок територій, які не включені до складу країни-окупанта згідно указу російського диктатора. Тому, крім військового значення, ці бойові дії мають і політичний, і економічний характер. Політичне значення – це спроба тиску під час переговорів. Економічне – прагнення встановити контроль над родовищами коксівного вугілля, яке критично важливе для української металургії. Фактично війна йде не стільки за територію, скільки за контроль над природними ресурсами.

Також зазначу, що російська сторона не рахується зі значними втратами особового складу, намагаючись домогтися просування завдяки зміні тактики.

Для подальшого просування на Покровському напрямку вони знову застосовують змішаний характер атак – з використанням автомототехніки. Але українські оператори дронів знищують як живу силу, так і техніку противника ще на підходах до лінії бойового зіткнення.

Статистку ворожих втрат оприлюднили у 7 корпусу ШР ДШВ. Безпілотна компонента дозволила ефективно відпрацювати не лише по ворожій піхоті, а й артилерії, яку противник намагається затягувати у Покровськ. Загалом за період з 1 по 10 квітня ліквідовано та поранено – 483 окупанти. Знищено та пошкоджено: 28 одиниць бронетехніки та артилерійських систем; 26 вантажних і легкових автомобілів; 23 квадроциклів та мотоциклів; 309 укриттів противника.

Серед успішних дій Сил оборони України – ліквідація кількох пунктів операторів БПЛА підрозділів «Рубікон», яких перекинули саме на Покровський напрямок з метою посилення наступальних можливостей противника.

Окремо зверну увагу на високі втрати російських військ в районі Родинського.

За оцінкою російської сторони, після останнього невдалого штурму втрати окупантів склали значну кількість особового складу. І це тільки в ході одного штурму позицій Сил оборони України.

Нагадаю, у Кремлі визначили нову дату для захоплення низки українських міст. Як днями заявив президент України Володимир Зеленський, у Кремлі поставили завдання російській окупаційній армії до кінця квітня захопити низку міст на одному з напрямків – Покровськ, Дружківку та Костянтинівку. Водночас Зеленський додав, що сил для цього у Росії зараз немає.

Зеленський також зазначив, що на цьому напрямку росіяни зазнають великих втрат, але й нашим бійцям стримувати наступ ворога дуже важко.