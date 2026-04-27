Гуляйпільський напрямок під тиском: ворог атакує і перекидає резерви на південь

Окупанти не «заморожують» південний напрямок: ЗСУ фіксують перекидання оперативних резервів і нові штурми

За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби на фронті на Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів в бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Варварівка, Чарівне, Прилуки, Староукраїнка, Гірке, Воздвижівка та Святопетрівка. Три атаки тривають.

Утім, варто зауважити, що інформація щодо перекидання окупаційних військ з Гуляйпільського напрямку на схід не відповідає дійсності.

Окупанти не «заморожують» південь. Попри припущення про те, що Росія нібито «жертвує» південними напрямками заради швидшого наступу на Донеччині, у ЗСУ такі оцінки не підтверджують. Жодного згортання активності на півдні не фіксується – навпаки, противник підтягує туди додаткові підрозділи й готується продовжувати штурмові дії.

Спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначив,що розвідка не підтверджує перекидання сил з півдня на схід. «Навпаки є дані, про те, що декілька частин, декілька підрозділів росіяни перекидають сюди, на південь, і декілька підрозділів саме з навчальних центрів, полігонів, які проходили підготовку на тимчасово окупованих територіях. З цих частин вони зараз їх підтягають сюди, ближче до лінії фронту. І це ознаки того, що вони не зменшуватимуть темпу своїх штурмових дій», – заявив він.

Наразі на Гуляйпільському напрямку Сили оборони України контратакують на північ від Гуляйполя – це Прилуки, Варварівка, Олександрівка. Водночас, окупаційна армія атакує в районі Приморська та Степногірська.

Від Степногірська до Запоріжжя найкоротший шлях, тому окупанти і намагаються активізувати театр бойових дій і вийти безпосередньо на зону вогневого ураження Запоріжжя з використанням ствольної артилерії.

За останній тиждень підрозділи спецпризначення ГУР Міністерства оборони України в районі Степногірська провели низку успішних контрзаходів, які унеможливили подальше просування окупантів на цьому напрямку. Комплексну операцію з деокупації та зачистки Степногірська проводять бійці спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з іншими підрозділами Департаменту активних дій ГУР та Сил оборони.

За інформацією української розвідки, російська армія на цій ділянці зазнала суттєвих втрат: кількасот військових, понад два десятки одиниць техніки, включно з бронемашинами та засобами радіоелектронної боротьби. Частину окупантів українські бійці взяли в полон під час боїв у межах населеного пункту.

Противник на цьому напрямку кидає в контратаки малі групи від 1 до 10 осіб під прикриттям туману. Крім того, ворог зосередив на цій ділянці елітні розрахунки FPV-дронів, намагаючись встановити перевагу в повітрі. Однак «завдяки інтегрованій системі ППО малого радіусу та майстерності українських пілотів» небо залишається за Силами оборони України.

Повернення селища Степногірськ під контроль української армії вирівнює лінію фронту та руйнує плани росіян щодо наступу на місто Запоріжжя.

Наразі на Запорізький напрямок зафіксована передислокація підрозділів 120-ї дивізії морської піхоти – це Балтійський флот та 40-ї окремої бригади морської піхоти – це Тихоокеанський флот. Резерви передислоковуються як з окупованих територій Запорізької області, це напрямок Мелітополя, так і Маріуполя. І відповідно, з території тимчасово окупованого Криму.

На Запорізькому напрямку фіксується посилення бойових дій. Противник намагається наступати на захід і північний захід від Гуляйполя – по лінії Верхня Терса – Гуляйпільське. Збройні сили України, своєю чергою, контратакують Залізничне Гуляйпільське, Зелене, Прилуки.

Наразі Запорізький напрямок розглядається окупантами як одним з пріоритетних, так само як і Донецький.

Проте є й менш пріоритетний для росіян напрямок – Олександрівський, де є також успішний контрнаступ Сил оборони.

Сама ситуація на стику Запорізької і Дніпропетровській областей використовувалася як фактор військово-політичного тиску на політичне керівництво України. Йдеться про загрозу створення буферних зон, з можливістю створення прецеденту так званого «обміну території». Просування в Дніпропетровській області мало бути обмежено глибиною максимум до 10-15 кілометрів, і це мало, на думку росіян, створити передумови для обміну тимчасово окупованих територій Дніпропетровської, Харківській, Сумській областей на райони Донецької області, які знаходяться під контролем сил оборони України.

На Олександрівському напрямку окупанти шість разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у бік населених пунктів Олександроград, Хороше, Калинівське, Січневе та Злагода.